Mbaye Leye ontgoocheld na nieuwe nederlaag tegen Charleroi: "Punten beginnen pakken"

Een zwaar ontgoochelde Mbaye Leye na afloop van de wedstrijd tegen Charleroi. Ondanks een vroege voorsprong gaf Zulte Waregem het in het slot volledig weg.

Zulte Waregem blijft na de verloren wedstrijd tegen Charleroi steken op een 15de plaats. Met vier behaalde punten uit vijf wedstrijden is het resultaat ondermaats. En dat beseft ook een ontgoochelde Mbaye Leye. "We scoren het eerste doelpunt tegen een mature ploeg, dan moet je geen overbodige risico's nemen", vertelt de T1 van Zulte Waregem in een interview met Sporza.

Toch wil de coach van Essevee zijn spelers niet onnodig onder druk zetten. "Het is normaal dat een jonge ploeg foutjes maakt", geeft Leye mee. Maar na 34 speeldagen zijn er drie potentiële dalers. Wil Zulte Waregem een verlengd verblijf in 1A moet het dringend meer punten halen. "Vorig jaar was een zwaar seizoen. Dat zal niet veranderen als we nu niet hard werken en punten beginnen pakken", besluit de coach van Zulte Waregem.