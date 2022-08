Efficiëntie grootste probleem bij Club Brugge: "Soms moet je ook veilig kunnen domineren"

De emoties passeerden in sneltempo bij Carl Hoefkens tijdens de wedstrijd tegen Kortrijk. De coach van Club Brugge baalde van de gemiste kansen, maar was wel blij met de mentaliteit.

Hoefkens heeft in de tweede helft geen moment in zijn dug out gezeten. Hij zag zijn team nog in de problemen komen. "We kregen het moeilijk omdat Kortrijk alles of niks ging spelen in de tweede helft. Ik vond dat we vandaag vooral verkeerde keuzes hebben gemaakt. Soms willen we iets te snel en aanvallend spelen, maar soms moet je ook veilig kunnen domineren. Daarnaast was ik wel zeer tevreden over het engagement van mijn spelers."

Hans Vanaken ging mee in die analyse. "We misten vandaag efficiëntie. We waren zeer sterk begonnen en hadden zomaar 4 of 5 doelpunten kunnen maken. Dan had Kortrijk nooit in de buurt kunnen komen van een punt. Dat was nu wel het geval. Ons spel was vandaag goed, maar we moeten werken aan ons scorend vermogen."