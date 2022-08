Vanaken laat in kaarten kijken en denkt nog steeds aan vertrek: "Morgen nieuwe gesprekken met Club Brugge"

Hans Vanaken zag voor de wedstrijd de smeekbede van de fans aan zijn adres: "Bluvn Hans, ni goan", stond er op een immens grote en mooie tifo. Na de match nam hij de luidspreker om hen te bedanken. Maar in zijn interview na de match kon hij hen niet beloven dat hij blijft.

Eerst en vooral: mooi van Club dat ze Vanaken willen laten spreken met de pers in deze omstandigheden. En ook chapeau aan Vanaken dat hij zelf uitleg wil geven. "Het respect van de supporters voor mij is even groot als het respect van mij naar de supporters toe", wou hij Jan Breydel bedanken. "Er zijn weinig woorden voor."

Maar voor de camera van Eleven liet hij toch blijken dat hij nog steeds aan een vertrek denkt. "Het is heel moeilijk om er nu het juiste over te zeggen. Morgen zijn er nieuwe gesprekken tussen mij en de club. Er zijn nog tien dagen tot het einde van de mercato. Het belangrijkste voor mij is dat mijn vrouw en kindje gelukkig zijn en zich goed voelen. We gaan een keuze moeten maken, maar of ik er volgende week bij ben, daar kan ik nu heel moeilijk antwoord op geven."