Vertrouwen is gigantisch: "We moeten op Anderlecht en tegen Genk niet vrezen"

Roman Kvet blikte na de zege van Dender terug op de prestatie van zijn ploeg. De middenvelder benadrukte zowel de intensiteit als het vertrouwen binnen de groep.

Sterke collectieve prestatie

Antwerp kwam naar Dender in een periode met dertien punten uit vijftien wedstrijden, maar de aanvallers van de bezoekers kwamen nauwelijks in het stuk voor. De defensie van Dender hield de spitsen volledig onder controle.

Roman Kvet had na afloop lof voor het geheel. “Ik ben fier op de ploeg dat we karakter toonden en met veel intensiteit speelden”, vertelt hij in een reactie aan Het Laatste Nieuws. Hij wees erop dat vooral de duelkracht op een hoog niveau lag.

De middenvelder benadrukte dat de ploeg toonde dat ze haar plaats in de Jupiler Pro League verdient. “We haalden vooral in de duels een topniveau. We lieten zien dat we verdienen om in eerste nationale te blijven.” De druk was aanwezig omdat concurrenten voor het behoud eerder op de dag hadden gewonnen, maar de groep liet zich niet uit evenwicht brengen.

Kvet gaf aan dat de ploeg zich volledig op het eigen spel moet blijven richten. “In de situatie dat we zitten, hebben we niks meer te verliezen. We moeten ons gewoon focussen op onze prestaties.” De overwinning tegen Antwerp, dat in een sterke periode zat, gaf daarbij extra vertrouwen.

Vooruitblik op de komende weken

De middenvelder verwees ook naar de eerdere zege op Antwerp FC en gaf aan dat de ploeg opnieuw op dat niveau presteerde. “We moeten de komende topwedstrijden op Anderlecht en tegen Genk dan ook niet vrezen, want ook Antwerp is een topclub.” De ploeg kijkt de volgende duels dus met vertrouwen tegemoet.



De winnende treffer kwam er na een combinatie tussen Kvet en Nsimba. De samenwerking tussen beiden groeit zichtbaar. “Ik moet zeggen dat er in het begin tussen ons geen grote connectie was. Wedstrijd per wedstrijd is de verstandhouding evenwel veel verbeterd. We vinden elkaar nu zeer goed”, besluit hij.