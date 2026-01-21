Interview Teddy Teuma verrast met de reden waarom hij voor Standard koos: "Standard voldeed daaraan"

Teddy Teuma verrast met de reden waarom hij voor Standard koos: "Standard voldeed daaraan"
Foto: © photonews
Teddy Teuma heeft zich voor het eerst uitgesproken over zijn komst bij Standard. De middenvelder wil de club zo hoog mogelijk in de ranglijst brengen en zegt al open te staan voor het idee om zijn contract te verlengen, 'als alles meezit'.

Teddy, kan je uitleggen waarom je Stade de Reims gratis verliet?

De uitleg is simpel: het clubbeleid ging meer richting trading en ik paste niet langer in de plannen. Op mijn leeftijd wilde ik blijven spelen binnen een ambitieus project bij een club met interessante perspectieven. Standard voldeed daaraan, zowel sportief als qua mentaliteit. Ik begrijp dat het voor velen verrassend lijkt. De coach wilde dat ik bleef, maar in goed overleg met de directie hebben we besloten uit elkaar te gaan. Ik heb ook geweigerd mijn contract te verlengen.

Hoe reageerde Théo Leoni op je transfer?

We hebben een goede relatie. Hij is blij voor mij, maar de rivaliteit tussen Standard en Anderlecht maakt dat hij me niet echt heeft gesteund in mijn keuze. Natuurlijk hebben we elkaar wel geplaagd. Met Kerst had ik hem bijvoorbeeld een Standard-shirt cadeau gedaan, als grapje.

Wat betekent het voor jou om terug te keren naar België?

Ik ben ontzettend blij om terug te zijn. Het Belgische voetbal miste ik. Standard spreekt me erg aan, het past bij mijn mentaliteit. Twee jaar geleden waren er al gesprekken, en het clubgevoel trok me altijd. Vanaf mijn eerste dag voelde ik dat ik hier thuishoorde.

Bij Standard lijken jouw mentaliteit en die van de club goed te matchen?

Ja, absoluut. De club en ik delen dezelfde waarden, en dat kan alleen maar goed uitpakken. Natuurlijk blijft de echte test op het veld, maar het gevoel klopt. Ik wil mijn ervaring en drive gebruiken om het team vooruit te helpen.

Waarom kies je op 32-jarige leeftijd niet voor een lucratief contract elders?

Mijn gezin is belangrijk. Mijn kinderen zitten nog op school in Reims, dus ik wilde dichtbij blijven. Als het de eerste zes maanden goed gaat, sta ik open om te verlengen. Ik ben hier niet op vakantie, ik geloof in dit project en wil alles geven voor het team.

Denk je dat je het verschil kunt maken, zeker met het wegvallen van Casper Nielsen?

Ja, ik ben fit en klaar om te spelen. Met Dennis Ayensa ken ik elkaar goed van onze tijd bij Union en ik weet hoe ik hem moet bedienen. Het belangrijkste is dat iedereen op zijn best speelt; alleen dan kun je als leider het verschil maken. Het doel is om Standard zo hoog mogelijk te brengen en in de top zes te eindigen. Dat vraagt focus en discipline in elk aspect van ons spel.

Waarom koos je voor rugnummer 80?

Ik wilde oorspronkelijk nummer 10, maar dat is bezet door Dennis. Het nummer 80 stond vrij en doet me denken aan Ronaldinho bij AC Milan. Het blijft dus in het thema van de nummer 10.

