Mehdi Bayat heeft nog een duidelijke boodschap voor de vertrokken Rik De Mil

Charleroi boekte een nieuwe overwinning in de Waalse derby en zag opnieuw bevestiging van de ingeslagen weg. Voorzitter Mehdi Bayat gaf na afloop een blik op de evolutie die de club doormaakt.

Reeks resultaten en groeiend vertrouwen

Bayat benadrukte dat de ploeg al sinds begin december in een positieve dynamiek zit. Hij verwees naar eerdere zeges en het niveau dat de ploeg in verschillende competities haalde. “Er gebeurt iets sinds begin december”, klinkt het in La Capitale.

Volgens hem bevestigde de ploeg opnieuw dat ze in staat is om het spel te controleren in wedstrijden met veel publieke belangstelling. Hij wees op de snelle openingstreffer en het beheer van de voorsprong in de tweede helft. “We waren de beste ploeg op het veld.”

Bayat koppelde die prestaties aan de mentaliteit binnen de groep. Hij stelde dat de huidige ingesteldheid perspectief biedt richting 2026. “Als we met deze mentaliteit en deze wil blijven doorgaan, kunnen we heel mooie dingen realiseren.”

Effect van de trainerswissel

De voorzitter ging opnieuw in op het vertrek van Rik De Mil. Hij gaf aan dat de situatie aanvankelijk als een risico werd beschouwd, maar dat de ommekeer positief uitpakte. “Wat als een mogelijke ramp werd gezien, heeft uiteindelijk iedereen vleugels gegeven.”

Hij benadrukte dat de ploeg al sterke reeksen kende, maar dat de trainerswissel een duidelijke impact had op de dynamiek. De nieuwe impuls zorgde volgens hem voor een herwonnen energie binnen de spelersgroep. “We moeten nu op dit elan voortgaan.”





Bayat erkent ook de rol die Rik De Mil speelde. “Hans Cornelis bouwt verder op het uitzonderlijke werk van Rik en brengt zijn eigen accenten aan, dankzij zijn ervaring als speler”, gaat de voorzitter verder.

Hij ziet iets wat er niet meer was. “Hij heeft een groep gevormd die in hem gelooft, door de spelers onophoudelijk te herhalen dat ze ver konden geraken. Dat heeft hen vertrouwen gegeven en dat zie je op het veld”, besluit Bayat.