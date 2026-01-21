Pep Guardiola klinkt fatalistisch na nederlaag en slechts twee zeges in zeven matchen

Manchester City leed opnieuw een pijnlijke nederlaag, dit keer tegen Bodø/Glimt in de Champions League. Ook manager Pep Guardiola erkende dat zijn ploeg door een moeilijke periode gaat. "De resultaten zijn niet goed", zei hij na afloop.

De pijnlijke avond werd nog zwaarder toen sterspeler Rodri binnen korte tijd twee gele kaarten kreeg en moest vertrekken. Het verlies komt slechts drie dagen na de 2-0-nederlaag tegen stadsrivaal Manchester United in de Premier League.

De cijfers zijn alarmerend: van de laatste zeven wedstrijden in alle competities won City slechts twee, waarvan één tegen Exeter, een club uit de derde divisie, in de FA Cup.

Pep Guardiola ziet alles mislopen bij Manchester City

“We moeten terugkomen, want de resultaten zijn niet goed", gaf Guardiola toe. “Alles gaat mis, en dat moeten we proberen te veranderen.”

Guardiola benadrukte dat hij Bodø/Glimt zeker niet had onderschat. “Ik wist dat het een goed team was. Hun halve finale vorig seizoen in de Europa League zit nog vers in het geheugen.”

Lees ook... Engelse voetbal zal op grondvesten daveren: 'Guardiola verlaat Manchester City en... kiest zelf zijn opvolger'›

De blessurelast bij City speelt ook een rol: centrale verdedigers Ruben Dias, John Stones en Josko Gvardiol liggen buiten strijd. “Maar de tegenstander was goed. We moeten hen feliciteren,” besloot Guardiola.