Vanzeir spreekt klare taal over terugkeer naar KRC Genk met Cercle Brugge

Dante Vanzeir blikt vooruit op het duel tussen Cercle Brugge en zijn ex-club KRC Genk. Het wordt voor hem alvast een bijzondere wedstrijd.

Ervaringen in de Verenigde Staten

Vanzeir speelde twee seizoenen bij New York Red Bulls en bereikte er de finale van de MLS Cup. Hij merkte dat de sportbeleving er anders was dan in Europa. “Op straat werd ik niet herkend”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

Volgens hem heerste er minder druk en lag de nadruk minder op resultaat. Hij koppelt dat aan het competitieformat, waarin pas in de play-offs echt om prijzen wordt gespeeld. “Ik miste ambitie in de competitie.”

Terugkeer naar Genk

Cercle Brugge speelt zondag op het veld van Genk, waar Vanzeir een groot deel van zijn opleiding doorliep. Hij kijkt uit naar het weerzien. “Ik heb heel wat te danken aan die club”, gaat hij verder. De aanvaller beschouwt het duel als een extra motivatie en spreekt over een bijzondere ontmoeting met oud-ploegmaats. “Het blijft een leuk weerzien.”

Speelstijl

Vanzeir omschrijft zichzelf als een atypische Genk-speler, omdat hij liever direct en verticaal speelt. “Ik wil rechtstreeks naar de goal gaan.” In zijn jeugd speelde hij zelfs een seizoen als rechtsachter, maar hij voelt zich het meest comfortabel wanneer hij dicht bij het doel kan komen. Hij verwacht een open wedstrijd. “Genk kan zondag een interessante, open match worden.”


Hij wijst erop dat Cercle sterk is in omschakeling en hoge druk, terwijl Genk moet letten op de organisatie achter de bal. “Wij zijn dan weer sterk in tegenaanvallen.” Vanzeir benadrukt dat Cercle zich in de komende weken moet belonen in de strijd onderaan. “Ik heb vertrouwen in de ploeg dat we dit kunnen rechtzetten en niet voor de degradatievoetbal zullen spelen”, besluit hij.

Volg KRC Genk - Cercle Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (25/01).

