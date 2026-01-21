Anderlecht komt met groot nieuws over Marco Kana

Anderlecht kende woensdag een drukke dag op de bureaus. Na de komst van Danylo Sikan volgde later op de dag nog belangrijk nieuws: Marco Kana verlengt zijn contract tot 2028.

Anderlecht kwam woensdag met het nieuws dat spits Danylo Sikan een contract tekende op het Lotto Park. Later op de dag kwam er nog groot nieuws uit Brussel.

De club maakte namelijk trots bekend dat Marco Kana heeft bijgetekend. De centrale verdediger bindt zich tot 2028 aan Anderlecht. Voor de jonge Belg is het een mooi vervolg bij de ploeg waar hij sinds de U7 actief is.

Anderlecht bevestigt zijn vertrouwen in Marco Kana: contract tot 2028

Kana kampte met heel wat blessures en had het de voorbije jaren moeilijk. Dit seizoen wierp hij zich op als basisspeler en is ondertussen een leider in de defensie bij Anderlecht. Zijn knappe prestaties worden beloond met een nieuw contract.

"Het is een enorme eer om te mogen verlengen bij de grootste club van België", zegt Kana via de clubmedia. "Ik speel al voor RSC Anderlecht sinds mijn zesde. Dit wordt ook mijn zesde seizoen als prof. Deze contractverlenging toont dat de club vertrouwen in mij heeft, en ik heb vertrouwen in de club omdat ik weet dat ik hier zowel als speler en als mens kan blijven groeien. Ik zal er alles aan doen om hier samen met de club succes te beleven."



Ook Olivier Renard sprak na de bekendmaking. "Deze contractverlenging is een duidelijk blijk van wederzijds vertrouwen. Marco is een voorbeeld voor elk van ons, op en naast het terrein, omdat hij de waarden van RSC Anderlecht en van Neerpede belichaamt. We zijn dus erg tevreden dat Marco zijn toekomst langer aan RSC Anderlecht verbindt."