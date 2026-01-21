Deze deal bij Anderlecht is ook zo goed als rond: laatste details moeten nog afgerond worden

Majeed Ashimeru staat in de belangstelling van meerdere clubs, waaronder RAAL en een Franse Ligue 2-club, al weet hij zelf heel goed waar hij naartoe wil. De Ghanees gaat vertrekken bij Anderlecht, waar hij tot de overbodige spelers wordt gerekend.

De middenvelder weigert echter een stap naar de Franse tweede divisie. Ashimeru wil in de hoogste klasse blijven spelen om zijn kansen bij de nationale ploeg van Ghana voor het WK te behouden.

Anderlecht en RAAL hopen een akkoord te bereiken over de transfer. De gesprekken zijn al een tijdje aan de gang, maar het gaat vooral nog over welk percentage van het loon van Ashimeru dat La Louvière kan overnemen. Toch lijkt het nu zo goed als rond te zijn.

Het gaat enkel nog over welk deel van het loon La Louvière wil overnemen

RAAL-coach Frédéric Taquin liet weten dat hij Ashimeru graag zou verwelkomen. “Het zou voor mij een groot geluk zijn om hem bij ons te hebben. Hij kan ons middenveld vlotter laten draaien", zei hij.

Taquin bouwde wel nog voorzichtigheid in. “Op dit moment is niets zeker, maar het zou een enorme meerwaarde zijn voor het team", aldus de coach.



Ashimeru zelf wacht rustig af. Zijn voorkeur om in de topcompetitie te blijven, maakt dat hij hoopt dat RAAL en Anderlecht tot een oplossing komen die voor alle partijen werkt.