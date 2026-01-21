Didier Lamkel Zé heeft weeral een nieuwe club... op een wel heel speciale locatie

Foto: © photonews

Didier Lamkel Zé heeft een nieuwe club gevonden. De 29-jarige Kameroener gaat aan de slag bij Kazma SC, de nummer vijf van de Kuwaiti Premier League. Over de duur van zijn contract werd niets bekendgemaakt.

Lamkel Zé is vooral bekend van zijn turbulente passages in België. Hij speelde eerder voor Antwerp, Kortrijk en STVV, waar hij indruk maakte met zijn flair maar soms ook met zijn impulsieve gedrag.

De Kameroener staat bekend als het ‘enfant terrible’ van het Belgische voetbal. Zijn talent werd vaak overschaduwd door incidenten buiten het veld en korte verblijven bij verschillende clubs.

Didier Lamkel Zé trekt naar Kazma SC in Koeweit

Recent zat Lamkel Zé nog zonder club. De voorbije zes maanden speelde hij in China bij QD Hainiu, maar dat avontuur was van korte duur. Eerder kwam hij ook uit in Turkije, Marokko, Frankrijk en Rusland.

In België liet hij zowel mooie momenten als controverses achter. Bij Antwerp en Kortrijk liet hij zijn techniek en doelgerichtheid zien, terwijl zijn passage bij STVV ook werd gekenmerkt door wisselvallige prestaties.

Met zijn transfer naar Koeweit begint Lamkel Zé aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Bij Kazma SC hoopt hij weer stabiliteit en ritme te vinden en zijn talenten op het veld te laten spreken. Al is het altijd de vraag hoelang dat duurt...

