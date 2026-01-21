Disciplinair Comité spreekt klare taal over rode kaart van Ordonez

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 14 reacties
Disciplinair Comité spreekt klare taal over rode kaart van Ordonez
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het Disciplinair Comité heeft een beslissing genomen over de rode kaart van Joël Ordonez. De maatregel volgt op een fase die vrijdag tot discussie leidde.

Beoordeling van de fase

Het Comité bevestigde dat de verdediger twee speeldagen effectieve schorsing krijgt. De rode kaart volgde op een situatie waarin Afriyie na een duel richting doel kon vertrekken. Ordonez haalde hem neer, waarna de initiële gele kaart na tussenkomst van de VAR werd omgezet.

Club Brugge bracht aan dat verschillende waarnemers meenden dat er vooraf een fout op de verdediger plaatsvond. De club wees erop dat de VAR volgens hen geen duidelijke fout corrigeerde. Daarnaast verwees blauw-zwart naar een eerdere beoordeling van dezelfde VAR in een bekerwedstrijd.

Het Comité ging niet mee in die redenering. “Een speler tegen wie een overtreding is begaan, krijgt hierdoor immers geen vrijgeleide om zelf een overtreding te begaan”, klinkt het. Daarmee maakte het orgaan duidelijk dat de fout van Ordonez op zichzelf beoordeeld werd.

Gevolgen voor de speler

Voor de fase van afgelopen weekend wordt één speeldag schorsing en een geldboete opgelegd. De sanctie wordt aangevuld met een eerder uitgestelde speeldag. Die maatregel was gekoppeld aan een gelijkaardige fout op de openingsspeeldag tegen KRC Genk.

De totale straf komt zo op twee wedstrijden onbeschikbaar. De beslissing volgt de standaardprocedure van het Comité, dat de elementen van het dossier afzonderlijk beoordeelde. De club kreeg geen bijval voor haar argumenten over de VAR-interventie.

Lees ook... Romeo Vermant verrast met uitspraak over Rode Duivels

De uitspraak bevestigt dat eerdere overtredingen blijven doorwegen wanneer een speler opnieuw in de fout gaat. Het Comité benadrukte dat de beoordeling van de fase losstaat van eerdere discussies rond arbitrage.

14 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
La Louvière
Joel Ordonez

Meer nieuws

Romeo Vermant verrast met uitspraak over Rode Duivels

Romeo Vermant verrast met uitspraak over Rode Duivels

10:00
Club Brugge verliest vele uren tijd na wedstrijd in Astana

Club Brugge verliest vele uren tijd na wedstrijd in Astana

07:20
4
Vermant blijft met de voetjes op de grond: "We zijn niet blind voor wat er de voorbije weken gebeurd is"

Vermant blijft met de voetjes op de grond: "We zijn niet blind voor wat er de voorbije weken gebeurd is"

06:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/01

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/01

09:30
Hans Vanaken fileert blauw-zwarte overwinning in Kazachstan en... kijkt vooruit naar komst van Marseille

Hans Vanaken fileert blauw-zwarte overwinning in Kazachstan en... kijkt vooruit naar komst van Marseille

21:00
'Anderlecht mikt op ervaren spits als winterversterking'

'Anderlecht mikt op ervaren spits als winterversterking'

09:30
2
Opvallende kronkel over Kos Karetsas: "Ik vond het zelfs een beetje verdacht"

Opvallende kronkel over Kos Karetsas: "Ik vond het zelfs een beetje verdacht"

09:15
Met verve! Club Brugge hakt Kairat in de pan en mag blijven dromen van top-24 in Champions League

Met verve! Club Brugge hakt Kairat in de pan en mag blijven dromen van top-24 in Champions League

18:23
OFFICIEEL Na Rommens is Westerlo nog een sterkhouder kwijt

OFFICIEEL Na Rommens is Westerlo nog een sterkhouder kwijt

09:00
Zit het erop voor Pocognoli? Ex-trainer van Union lijdt gigantische nederlaag in Champions League

Zit het erop voor Pocognoli? Ex-trainer van Union lijdt gigantische nederlaag in Champions League

08:20
3
Brecht Dejaegere doet uitspraken over zijn toekomst en denkt aan Jelle Vossen

Brecht Dejaegere doet uitspraken over zijn toekomst en denkt aan Jelle Vossen

08:40
OFFICIEEL SK Beveren haalt speler met verleden bij RSC Anderlecht binnen

OFFICIEEL SK Beveren haalt speler met verleden bij RSC Anderlecht binnen

07:40
De doelen van Genk zijn nochtans kristalhelder: "Soms nemen ze het te makkelijk op"

De doelen van Genk zijn nochtans kristalhelder: "Soms nemen ze het te makkelijk op"

06:00
Supercomputer voorspelt weinig goeds voor Club Brugge en Union SG

Supercomputer voorspelt weinig goeds voor Club Brugge en Union SG

16:00
1
In het hoofd van Nainggolan: 'Lokeren moet in eigen boezem kijken als het over vertrek van sterkhouder gaat'

In het hoofd van Nainggolan: 'Lokeren moet in eigen boezem kijken als het over vertrek van sterkhouder gaat'

07:00
3
Rondje op Kampioenenbal: Blamage voor City, Pocognoli moet vrezen voor ontslag na afstraffing in Madrid

Rondje op Kampioenenbal: Blamage voor City, Pocognoli moet vrezen voor ontslag na afstraffing in Madrid

23:00
1
Ook RSCA Futures zitten in hoek waar klappen vallen: "We zijn nu een nieuw team aan het bouwen"

Ook RSCA Futures zitten in hoek waar klappen vallen: "We zijn nu een nieuw team aan het bouwen"

23:30
STVV is een titelkandidaat: zeven redenen waarom er met de Limburgers rekening moet gehouden worden

STVV is een titelkandidaat: zeven redenen waarom er met de Limburgers rekening moet gehouden worden

20:40
2
Miserie op en naast het veld bij 1B-ploeg: "Karakter ontbreekt"

Miserie op en naast het veld bij 1B-ploeg: "Karakter ontbreekt"

05:30
Napoli komt met blessure-update over Kevin De Bruyne en plakt zelfs planning op zijn terugkeer

Napoli komt met blessure-update over Kevin De Bruyne en plakt zelfs planning op zijn terugkeer

21:40
Quasi een nuloperatie: Dit zijn de (financiële) details achter de komst van Heekeren naar Anderlecht

Quasi een nuloperatie: Dit zijn de (financiële) details achter de komst van Heekeren naar Anderlecht

22:30
1
Hubert gelooft in absolute stunt van Union: "Bayern München is het beste van het beste, maar..."

Hubert gelooft in absolute stunt van Union: "Bayern München is het beste van het beste, maar..."

22:00
3
UITGELEKT: 'Dit waanzinnige bedrag heeft Manchester United moeten betalen om Ruben Amorim op straat te zetten'

UITGELEKT: 'Dit waanzinnige bedrag heeft Manchester United moeten betalen om Ruben Amorim op straat te zetten'

21:20
Engelse voetbal zal op grondvesten daveren: 'Guardiola verlaat Manchester City en... kiest zelf zijn opvolger'

Engelse voetbal zal op grondvesten daveren: 'Guardiola verlaat Manchester City en... kiest zelf zijn opvolger'

20:20
1
Niét te koop, wél een prijskaartje: Dit bedrag krijgen geïnteresseerde clubs die De Cat willen kopen te horen

Niét te koop, wél een prijskaartje: Dit bedrag krijgen geïnteresseerde clubs die De Cat willen kopen te horen

20:00
21
Arbeloa als tussenpaus: 'Real Madrid heeft absolute topcoach gevonden, maar hij wil pas volgend seizoen komen'

Arbeloa als tussenpaus: 'Real Madrid heeft absolute topcoach gevonden, maar hij wil pas volgend seizoen komen'

19:20
4
Heeft Coosemans zichzelf buitenspel gezet? Anderlecht stopt niet en wil nog een doelman in huis halen

Heeft Coosemans zichzelf buitenspel gezet? Anderlecht stopt niet en wil nog een doelman in huis halen

19:40
3
Bijzonder mooi nieuws voor twee Club-supporters: "Warm moment op héél koude plaats in Kazachstan" De derde helft

Bijzonder mooi nieuws voor twee Club-supporters: "Warm moment op héél koude plaats in Kazachstan"

11:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/01: Engels - Michiwaki - Diouf - Kotto - Heekeren - Petrovic

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/01: Engels - Michiwaki - Diouf - Kotto - Heekeren - Petrovic

19:00
Nieuwste aanwinst Anderlecht komt er via... ex-speler van paars-wit: "Een beetje fysieke kracht mag wel"

Nieuwste aanwinst Anderlecht komt er via... ex-speler van paars-wit: "Een beetje fysieke kracht mag wel"

18:40
Clubs staan in de rij voor Arne Engels: Rode Duivel kan vertrekken bij Celtic

Clubs staan in de rij voor Arne Engels: Rode Duivel kan vertrekken bij Celtic

19:00
De ziekenboeg lijkt eindelijk leeg te lopen: het laatste blessurenieuws van Standard

De ziekenboeg lijkt eindelijk leeg te lopen: het laatste blessurenieuws van Standard

18:00
2
Bayern-coach Kompany spreekt bewondering uit voor Belgische club

Bayern-coach Kompany spreekt bewondering uit voor Belgische club

17:40
3
'KRC Genk wil basisspeler deze winter verkopen en dient meteen bod in voor vervanger'

'KRC Genk wil basisspeler deze winter verkopen en dient meteen bod in voor vervanger'

18:20
1
Union moet punten pakken: dit zegt CEO Bormans vlak voor Bayern München

Union moet punten pakken: dit zegt CEO Bormans vlak voor Bayern München

17:20
6
Geen Verhaeghe en geen Rigaux in Kazachstan: "Gaat geen wijn drinken met zijn vrouw"

Geen Verhaeghe en geen Rigaux in Kazachstan: "Gaat geen wijn drinken met zijn vrouw"

20/01
14

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 2-3 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over 'Anderlecht mikt op ervaren spits als winterversterking' H.J. H.J. over Club Brugge verliest vele uren tijd na wedstrijd in Astana pief pief over Niét te koop, wél een prijskaartje: Dit bedrag krijgen geïnteresseerde clubs die De Cat willen kopen te horen J K J K over Anderlecht geloofde niet in hem... nu klopt Manchester United aan Impala Impala over STVV is een titelkandidaat: zeven redenen waarom er met de Limburgers rekening moet gehouden worden ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Disciplinair Comité spreekt klare taal over rode kaart van Ordonez Johnnie Walker Johnnie Walker over Kairat Almaty - Club Brugge: 0-0 Johnnie Walker Johnnie Walker over Zit het erop voor Pocognoli? Ex-trainer van Union lijdt gigantische nederlaag in Champions League mantoch mantoch over In het hoofd van Nainggolan: 'Lokeren moet in eigen boezem kijken als het over vertrek van sterkhouder gaat' Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Bayern-coach Kompany spreekt bewondering uit voor Belgische club Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved