Disciplinair Comité spreekt klare taal over rode kaart van Ordonez

Het Disciplinair Comité heeft een beslissing genomen over de rode kaart van Joël Ordonez. De maatregel volgt op een fase die vrijdag tot discussie leidde.

Beoordeling van de fase

Het Comité bevestigde dat de verdediger twee speeldagen effectieve schorsing krijgt. De rode kaart volgde op een situatie waarin Afriyie na een duel richting doel kon vertrekken. Ordonez haalde hem neer, waarna de initiële gele kaart na tussenkomst van de VAR werd omgezet.

Club Brugge bracht aan dat verschillende waarnemers meenden dat er vooraf een fout op de verdediger plaatsvond. De club wees erop dat de VAR volgens hen geen duidelijke fout corrigeerde. Daarnaast verwees blauw-zwart naar een eerdere beoordeling van dezelfde VAR in een bekerwedstrijd.

Het Comité ging niet mee in die redenering. “Een speler tegen wie een overtreding is begaan, krijgt hierdoor immers geen vrijgeleide om zelf een overtreding te begaan”, klinkt het. Daarmee maakte het orgaan duidelijk dat de fout van Ordonez op zichzelf beoordeeld werd.

Gevolgen voor de speler

Voor de fase van afgelopen weekend wordt één speeldag schorsing en een geldboete opgelegd. De sanctie wordt aangevuld met een eerder uitgestelde speeldag. Die maatregel was gekoppeld aan een gelijkaardige fout op de openingsspeeldag tegen KRC Genk.

De totale straf komt zo op twee wedstrijden onbeschikbaar. De beslissing volgt de standaardprocedure van het Comité, dat de elementen van het dossier afzonderlijk beoordeelde. De club kreeg geen bijval voor haar argumenten over de VAR-interventie.



Lees ook... Romeo Vermant verrast met uitspraak over Rode Duivels›

De uitspraak bevestigt dat eerdere overtredingen blijven doorwegen wanneer een speler opnieuw in de fout gaat. Het Comité benadrukte dat de beoordeling van de fase losstaat van eerdere discussies rond arbitrage.