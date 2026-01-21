Al voor Antwerp, Club Brugge en Wout Van Aert gewerkt: Genk haalt nieuw staflid op

HieKRC Genk heeft zijn sportieve omkadering versterkt met de aanstelling van Rudy Heylen. De ervaren mental coach sluit aan bij de A-kern van de Limburgers.

De komst van Heylen past binnen de langetermijnvisie van de club op medische, fysieke en mentale begeleiding. Die aanpak wordt aangestuurd door Head of Health & Performance Devon Maes.

Met een extra focus op mentale ondersteuning wil Genk zijn spelers beter wapenen om op het hoogste niveau te presteren. Ontwikkeling en weerbaarheid staan daarbij centraal.

Rudy Heylen moet het mentale aspect aanpakken bij Genk

Heylen brengt heel wat ervaring mee uit het profvoetbal. Eerder was hij actief bij onder meer Antwerp FC en Club Brugge.

Daarnaast werkt hij ook samen met topsporters buiten het voetbal, waaronder Wout van Aert. Die brede expertise moet de spelersgroep extra versterken.



Zijn eerdere samenwerking met hoofdcoach Nicky Hayen moet zorgen voor een vlotte integratie. Genk zet zo een nieuwe stap in de verdere professionalisering van zijn sportieve structuur.