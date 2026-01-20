Onthuld: dit is wat Radja Nainggolan verdient bij Patro Eisden Maasmechelen

Onthuld: dit is wat Radja Nainggolan verdient bij Patro Eisden Maasmechelen
Radja Nainggolan zorgde deze winter voor dé opvallendste transfer in 1B. De ex-Rode Duivel tekende bij Patro Eisden en sprak nu opvallend open over zijn loon én zijn motivatie om opnieuw te voetballen.

De strafste wintertransfer van de Challenger Pro League was ongetwijfeld die van Radja Nainggolan. De middenvelder verliet Lokeren in januari om een avontuur bij Patro Eisden Maasmechelen aan te gaan.

De Limburgers wilden hem er écht graag bij terwijl ook Nainggolan een overstap zag zitten. Na een tijdje onderhandelen met Lokeren kwamen alle partijen er toch uit voor een transferbedrag van 75.000 euro.

Nainggolan opvallend eerlijk over transfer en salaris

"Dat is eigenlijk om te lachen, hé", zegt Nainggolan zelf bij de HLN Voetbalpodcast. "Niet slecht bedoeld, maar dat geeft nog eens aan hoe weinig budget er in het Belgische voetbal is."

In de podcast was de voormalige Rode Duivel ook heel open over zijn eigen salaris. De middenvelder vertelde dat hij 200.000 euro per jaar verdient bij Patro Eisden Maasmechelen. Geld is evenwel niet het belangrijkste voor Nainggolan.


"Ik had zeven maanden geen club omdat er geen goeie voorstellen waren. Ik zat thuis, ging eens iets drinken en speelde een beetje padel met de vrienden. Maar op een bepaald moment miste ik toch de kleedkamer en het groepsgevoel. Ik ben ook gewoon nog steeds heel ambitieus. Mijn nieuwe club past in dat opzicht perfect bij mij", besluit hij.

Patro Eisden Maasmechelen
Radja Nainggolan

