Boeckx reageert met duidelijke taal op sollicitatie van Vermant voor het WK

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Boeckx reageert met duidelijke taal op sollicitatie van Vermant voor het WK
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Romeo Vermant blijft in beeld voor een mogelijke WK-selectie. Frank Boeckx wierp na de match van Club Brugge in Astana een blik op zijn kansen.

Analyse van Vermants profiel

Na de overwinning in Kazachstan werd opnieuw gekeken naar de ontwikkeling van de jonge spits. Boeckx benadrukte zijn kwaliteiten. “Zijn timing in de box is fenomenaal”, klonk het bij VTM. Volgens hem onderscheidt Vermant zich vooral door zijn bewegingen in het strafschopgebied. Die eigenschap maakt hem volgens de analist inzetbaar in specifieke wedstrijdsituaties.

Boeckx lichtte toe dat Vermant vooral in een specifieke rol nuttig kan zijn op het WK. “Hij kan bij de Duivels nuttig zijn als tweede spits wanneer ze een doelpunt nodig hebben.” In dat kader gaf Boeckx aan dat er gelijkenissen zijn met een andere aanvaller.

“Goh, Michy Batshuayi is hetzelfde type, met name een spits met een neus voor goals. Eén van de twee zou ik meenemen”, is Boeckx duidelijk. Aan bondscoach Rudi Garcia dus de keuze of Vermant deze zomer mee moet naar de Verenigde Staten.

Invloed van clubcontext op selectie

De mogelijke selectie van Vermant hangt volgens Boeckx rechtstreeks samen met zijn speeltijd bij Club Brugge. De winterperiode kan daarin een rol spelen, zeker indien de club nog een extra spits aantrekt. Dat zou de minuten van Vermant kunnen beperken en zo zijn kansen beïnvloeden.

Lees ook... Roméo Vermant over zijn toekomstplannen en wanneer hij Club Brugge wil verlaten
Boeckx waarschuwde dat een bijkomende aanvaller gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van de jonge spits. “Dan zou Club in zijn eigen vel snijden. Want als je Club-zijnde Vermant op het WK wil, moet je hem ook laten spelen”, besluit Boeckx.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Kairat Almaty
Romeo Vermant
Frank Boeckx

Meer nieuws

Roméo Vermant over zijn toekomstplannen en wanneer hij Club Brugge wil verlaten

Roméo Vermant over zijn toekomstplannen en wanneer hij Club Brugge wil verlaten

14:30
1
Romeo Vermant verrast met uitspraak over Rode Duivels

Romeo Vermant verrast met uitspraak over Rode Duivels

10:00
Vermant blijft met de voetjes op de grond: "We zijn niet blind voor wat er de voorbije weken gebeurd is"

Vermant blijft met de voetjes op de grond: "We zijn niet blind voor wat er de voorbije weken gebeurd is"

06:30
Gaat dit gevolgen hebben? Club Brugge-spelers brachten nacht door op vliegtuig zonder slapen

Gaat dit gevolgen hebben? Club Brugge-spelers brachten nacht door op vliegtuig zonder slapen

13:30
Ivan Leko heeft extra troefkaart: "Hij kan een van onze belangrijkste spelers worden"

Ivan Leko heeft extra troefkaart: "Hij kan een van onze belangrijkste spelers worden"

10:30
2
Deze deal bij Anderlecht is ook zo goed als rond: laatste details moeten nog afgerond worden

Deze deal bij Anderlecht is ook zo goed als rond: laatste details moeten nog afgerond worden

17:30
David Hubert: "Dat heeft me 1000 keer meer pijn gedaan dan mijn ontslag bij Anderlecht"

David Hubert: "Dat heeft me 1000 keer meer pijn gedaan dan mijn ontslag bij Anderlecht"

17:00
1
Teddy Teuma verrast met de reden waarom hij voor Standard koos: "Standard voldeed daaraan" Interview

Teddy Teuma verrast met de reden waarom hij voor Standard koos: "Standard voldeed daaraan"

16:30
Vertrouwen is gigantisch: "We moeten op Anderlecht en tegen Genk niet vrezen"

Vertrouwen is gigantisch: "We moeten op Anderlecht en tegen Genk niet vrezen"

16:15
Didier Lamkel Zé heeft weeral een nieuwe club... op een wel heel speciale locatie

Didier Lamkel Zé heeft weeral een nieuwe club... op een wel heel speciale locatie

15:50
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/01: Vazquez - Sikan - Onstein - Mbe Soh - Et Taibi - Schjelderup

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/01: Vazquez - Sikan - Onstein - Mbe Soh - Et Taibi - Schjelderup

15:09
Club Brugge verliest vele uren tijd na wedstrijd in Astana

Club Brugge verliest vele uren tijd na wedstrijd in Astana

07:20
4
Pep Guardiola klinkt fatalistisch na nederlaag en slechts twee zeges in zeven matchen

Pep Guardiola klinkt fatalistisch na nederlaag en slechts twee zeges in zeven matchen

15:00
1
🎥 "Union? Ik heb veel meer sympathie voor hen dan voor Club Brugge of Standard"

🎥 "Union? Ik heb veel meer sympathie voor hen dan voor Club Brugge of Standard"

14:40
8
OFFICIEEL: Anderlecht ziet Luis Vazquez vertrekken... met aankoopoptie

OFFICIEEL: Anderlecht ziet Luis Vazquez vertrekken... met aankoopoptie

15:09
3
Disciplinair Comité spreekt klare taal over rode kaart van Ordonez

Disciplinair Comité spreekt klare taal over rode kaart van Ordonez

08:00
36
Club Brugge heeft nieuwe aanvaller met héél stevig prijskaartje in het vizier

Club Brugge heeft nieuwe aanvaller met héél stevig prijskaartje in het vizier

11:21
43
Al voor Antwerp, Club Brugge en Wout Van Aert gewerkt: Genk haalt nieuw staflid op

Al voor Antwerp, Club Brugge en Wout Van Aert gewerkt: Genk haalt nieuw staflid op

12:00
2
OFFICIEEL: Anderlecht maakt volgende aanwinst bekend: dit is hoeveel paars-wit betaalde

OFFICIEEL: Anderlecht maakt volgende aanwinst bekend: dit is hoeveel paars-wit betaalde

13:54
8
Geen minuut gespeeld voor KV Mechelen, maar nu krijgen ze er wel een serieuze transfersom voor

Geen minuut gespeeld voor KV Mechelen, maar nu krijgen ze er wel een serieuze transfersom voor

11:37
2
Na Lukaku doet ook andere Rode Duivel boekje open over terugkeer naar Anderlecht

Na Lukaku doet ook andere Rode Duivel boekje open over terugkeer naar Anderlecht

13:00
2
Jean-Marie Pfaff haalt keihard uit naar Anderlecht: "Die zouden ze een stadionverbod moeten geven"

Jean-Marie Pfaff haalt keihard uit naar Anderlecht: "Die zouden ze een stadionverbod moeten geven"

12:20
14
Mehdi Bayat heeft nog een duidelijke boodschap voor de vertrokken Rik De Mil

Mehdi Bayat heeft nog een duidelijke boodschap voor de vertrokken Rik De Mil

13:15
OFFICIEEL: Beerschot verliest sterkhouder, maar krijgt er nog serieuze transfersom voor

OFFICIEEL: Beerschot verliest sterkhouder, maar krijgt er nog serieuze transfersom voor

12:13
7
KRC Genk verliest één van zijn absolute toptalenten: verdediger met grote toekomst

KRC Genk verliest één van zijn absolute toptalenten: verdediger met grote toekomst

12:40
Hans Vanaken fileert blauw-zwarte overwinning in Kazachstan en... kijkt vooruit naar komst van Marseille

Hans Vanaken fileert blauw-zwarte overwinning in Kazachstan en... kijkt vooruit naar komst van Marseille

21:00
Vanzeir spreekt klare taal over terugkeer naar KRC Genk met Cercle Brugge

Vanzeir spreekt klare taal over terugkeer naar KRC Genk met Cercle Brugge

11:00
1
Met verve! Club Brugge hakt Kairat in de pan en mag blijven dromen van top-24 in Champions League

Met verve! Club Brugge hakt Kairat in de pan en mag blijven dromen van top-24 in Champions League

18:23
"Als het echt meezit": is dit het hoogst haalbare voor STVV?

"Als het echt meezit": is dit het hoogst haalbare voor STVV?

10:15
1
Discussie over strafschoppen blijft: "Vreemde beslissing"

Discussie over strafschoppen blijft: "Vreemde beslissing"

10:45
'Anderlecht mikt op ervaren spits als winterversterking'

'Anderlecht mikt op ervaren spits als winterversterking'

09:30
6
Opvallende kronkel over Kos Karetsas: "Ik vond het zelfs een beetje verdacht"

Opvallende kronkel over Kos Karetsas: "Ik vond het zelfs een beetje verdacht"

09:15
OFFICIEEL Na Rommens is Westerlo nog een sterkhouder kwijt

OFFICIEEL Na Rommens is Westerlo nog een sterkhouder kwijt

09:00
Zit het erop voor Pocognoli? Ex-trainer van Union lijdt gigantische nederlaag in Champions League

Zit het erop voor Pocognoli? Ex-trainer van Union lijdt gigantische nederlaag in Champions League

08:20
13
Brecht Dejaegere doet uitspraken over zijn toekomst en denkt aan Jelle Vossen

Brecht Dejaegere doet uitspraken over zijn toekomst en denkt aan Jelle Vossen

08:40
OFFICIEEL SK Beveren haalt speler met verleden bij RSC Anderlecht binnen

OFFICIEEL SK Beveren haalt speler met verleden bij RSC Anderlecht binnen

07:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 2-3 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Kairat Almaty - Club Brugge: 0-0 Joe Joe over Jean-Marie Pfaff haalt keihard uit naar Anderlecht: "Die zouden ze een stadionverbod moeten geven" TIGERMANIA TIGERMANIA over Club Brugge heeft nieuwe aanvaller met héél stevig prijskaartje in het vizier Negenduuzend Negenduuzend over 🎥 "Union? Ik heb veel meer sympathie voor hen dan voor Club Brugge of Standard" Stigo12 Stigo12 over David Hubert: "Dat heeft me 1000 keer meer pijn gedaan dan mijn ontslag bij Anderlecht" M.Suarez M.Suarez over OFFICIEEL: Anderlecht maakt volgende aanwinst bekend: dit is hoeveel paars-wit betaalde Vital Verheyen Vital Verheyen over Disciplinair Comité spreekt klare taal over rode kaart van Ordonez Stigo12 Stigo12 over OFFICIEEL: Beerschot verliest sterkhouder, maar krijgt er nog serieuze transfersom voor Alaphilippe Alaphilippe over OFFICIEEL: Anderlecht ziet Luis Vazquez vertrekken... met aankoopoptie Jerre76 Jerre76 over 'Anderlecht mikt op ervaren spits als winterversterking' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved