Boeckx reageert met duidelijke taal op sollicitatie van Vermant voor het WK

Romeo Vermant blijft in beeld voor een mogelijke WK-selectie. Frank Boeckx wierp na de match van Club Brugge in Astana een blik op zijn kansen.

Analyse van Vermants profiel

Na de overwinning in Kazachstan werd opnieuw gekeken naar de ontwikkeling van de jonge spits. Boeckx benadrukte zijn kwaliteiten. “Zijn timing in de box is fenomenaal”, klonk het bij VTM. Volgens hem onderscheidt Vermant zich vooral door zijn bewegingen in het strafschopgebied. Die eigenschap maakt hem volgens de analist inzetbaar in specifieke wedstrijdsituaties.

Boeckx lichtte toe dat Vermant vooral in een specifieke rol nuttig kan zijn op het WK. “Hij kan bij de Duivels nuttig zijn als tweede spits wanneer ze een doelpunt nodig hebben.” In dat kader gaf Boeckx aan dat er gelijkenissen zijn met een andere aanvaller.

“Goh, Michy Batshuayi is hetzelfde type, met name een spits met een neus voor goals. Eén van de twee zou ik meenemen”, is Boeckx duidelijk. Aan bondscoach Rudi Garcia dus de keuze of Vermant deze zomer mee moet naar de Verenigde Staten.

Invloed van clubcontext op selectie

De mogelijke selectie van Vermant hangt volgens Boeckx rechtstreeks samen met zijn speeltijd bij Club Brugge. De winterperiode kan daarin een rol spelen, zeker indien de club nog een extra spits aantrekt. Dat zou de minuten van Vermant kunnen beperken en zo zijn kansen beïnvloeden.

Boeckx waarschuwde dat een bijkomende aanvaller gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van de jonge spits. “Dan zou Club in zijn eigen vel snijden. Want als je Club-zijnde Vermant op het WK wil, moet je hem ook laten spelen”, besluit Boeckx.