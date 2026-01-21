Discussie over strafschoppen blijft: "Vreemde beslissing"

Club NXT verloor opnieuw punten in de Challenger Pro League. Na een vroege voorsprong kantelde de wedstrijd volledig, met een betwiste strafschop als beslissend moment.

Wedstrijdverloop en gelijkmaker

De Brugse beloften begonnen sterk en kwamen op voorsprong, maar Lokeren bleef aandringen. Doelman De Corte hield zijn ploeg meermaals overeind, al kwam NXT zelf dicht bij een tweede treffer toen een poging van Van Acker op de lijn werd weggehaald.

Via een ongelukkig tegendoelpunt en een discutabele strafschop werd het uiteindelijk 1-2. De nederlaag kwam hard aan bij de jonge ploeg, die al een turbulent seizoen achter de rug heeft. Sem Audoor, die de Brugse treffer maakte, probeerde de situatie nuchter te bekijken. “Ik denk niet dat we deze wedstrijd verdienden te verliezen”, zei hij in Het Nieuwsblad.

Over de gelijkmaker bleef hij mild voor zijn ploegmaat. “Dat kan gebeuren. Iedereen maakt nu eenmaal fouten.” De strafschop die de wedstrijd besliste, zorgde voor de meeste wrevel. “Het was een vreemde beslissing. Wat ons betreft zeker geen strafschop.”

Audoor benadrukte dat de bal volgens hem onvrijwillig tegen het lichaam van Goemaere kwam. “Laurens Goemaere kreeg die bal ongewild tegen het lichaam. Jammer dat daarvoor dan gefloten wordt. En vooral ook omdat het aan de overkant bij ons net niet gebeurde”, ging hij verder.

Olympic Charleroi


Veel tijd om stil te staan bij de nederlaag is er niet. NXT speelt vrijdag tegen Olympic Charleroi, dat net boven hen staat. Het duel geldt als een belangrijke confrontatie in de strijd onderaan. Audoor kijkt vooruit met een duidelijke ambitie. “We gaan sowieso om te winnen en hopelijk zit het ons dan eens mee”, besloot hij.

