Stijn Vreven spreekt klare taal na vertrek van Radja Nainggolan bij Lokeren

Stijn Vreven spreekt klare taal na vertrek van Radja Nainggolan bij Lokeren
Foto: © photonews

Sporting Lokeren boekte een belangrijke uitzege tegen Club NXT. De ploeg van Stijn Vreven verlengde daarmee een sterke reeks in een week die intern bijzonder woelig was.

Mentale weerbaarheid

Lokeren moest diep gaan om de drie punten veilig te stellen. De trainer gaf aan dat de groep vooral mentaal stappen zette. “Tijdens de rust heb ik niet veel gezegd. We moesten blijven spelen zoals we bezig waren”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Lokeren was zeer dominant in de eerste helft, aldus Vreven, maar kwam wel op achterstand. “Die achtervolging kostte ons krachten, maar in de tweede helft hebben we getoond wie Lokeren is.” De ploeg slaagde erin om na de pauze het spelbeeld opnieuw naar zich toe te trekken.

De overwinning kreeg extra betekenis door de turbulente week. Het vertrek van Radja Nainggolan had een duidelijke impact op de groep, maar de spelers wisten zich te herpakken. De prestatie werd volgens Vreven versterkt door de omstandigheden waarin de ploeg moest aantreden.

Hij lichtte toe dat de kern zwaar gehavend was. “We misten vier geschorsten, Andreas Spegelaere viel nog uit en we kunnen niet meer rekenen op Nainggolan en Wasiu. Wie dan zo’n prestatie neerzet, heeft het geweldig gedaan.” De trainer benadrukte dat de ploeg als collectief overeind bleef.

Groepsmentaliteit en ambities voor het vervolg

Vreven wees op de samenhang binnen de selectie. “Bij Lokeren staat de ploeg altijd op nummer een. Niemand in het team is belangrijker dan een ander. Wij werken met een groep.” De trainer gaf aan dat hij trots is op de manier waarop de spelers de uitdagingen aanpakten.

In het hoofd van Nainggolan: 'Lokeren moet in eigen boezem kijken als het over vertrek van sterkhouder gaat'

De reeks zonder nederlagen werd verder uitgebreid. De teller staat momenteel op elf ongeslagen wedstrijden. “Dat is toch fantastisch, zeker in een competitie waarin iedereen van iedereen kan winnen. We zijn een bescheiden club, maar ook wel een ambitieuze en hongerige ploeg. We blijven werken en groeien en willen tot het einde meedoen voor een plaats in de play-offs”, besloot hij.

