David Hubert: "Dat heeft me 1000 keer meer pijn gedaan dan mijn ontslag bij Anderlecht"

David Hubert beleeft een druk seizoen als coach van Union Saint-Gilloise, maar kijkt ook terug op zijn turbulente 2025. Ondanks zijn ontslag bij Anderlecht een jaar geleden, blijft de 37-jarige Brusselaar er nuchter onder.

“Bizar genoeg heb ik mijn ontslag bij Anderlecht nooit als iets dat echt pijn deed ervaren", vertelt Hubert in La Libre Belgique. “Ik was er vrij sereen onder. De mensen die de beslissing namen, waren misschien ongemakkelijker dan ikzelf. Het was een beslissing waar ik geen macht over had.”

Het moment dat hem wél zwaar trof, was de nederlaag in de Champions League tegen Marseille. “Dat deed me duizend keer meer pijn", zegt Hubert. “Elke nederlaag hakt erin, maar dit was anders. Het team was zo dicht bij succes en toch verloren we. Dat gevoel blijft echt hangen.”

Het verlies tegen Marseille was een pijnlijk moment voor David Hubert

Hubert reflecteert ook op het verschil tussen winnen en verliezen. “Wanneer je wint, wint het team. Maar bij een verlies verlies je als coach, dat is de harde realiteit. Het gevoel is intens en blijft kort maar krachtig nazinderen.”

Toch kijkt Hubert positief naar zijn traject. Hij heeft veel geleerd bij Anderlecht, OHL en nu bij Union. “Je neemt veel mee van elke ervaring. Het mooiste zijn de kleine momenten: gesprekken met spelers, erkenning na wedstrijden en eerste overwinningen met een nieuwe club.”

Nu richt hij zich op de rest van het seizoen en de Champions League. “Het belangrijkste is vooruitkijken, het team verder ontwikkelen en nieuwe uitdagingen aangaan. Maar eerlijk: geen ontslag of beslissing heeft me ooit zo geraakt als een match die je net niet wint.”