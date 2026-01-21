Jean-Marie Pfaff haalt keihard uit naar Anderlecht: "Die zouden ze een stadionverbod moeten geven"

Voor de komst van Union Saint-Gilloise naar de Allianz Arena liet Jean-Marie Pfaff zich opvallend uit over Vincent Kompany. De voormalige doelman van Bayern München en de Rode Duivels is vol lof over de huidige coach van de Duitse topclub.

“Het Bayern van Kompany is een echte machine", zei Pfaff bij VTM NIEUWS. “Het is ongelooflijk. Ze stoppen nooit. Als ze vijf of zes goals kunnen maken, dan maken ze er zeven.”

Pfaff benadrukte ook het menselijke aspect van Kompany. “Toen men mij naar hem vroeg, zei ik meteen: ‘Je zal het zien, hij is een heel goede trainer’. Je kan met Vincent praten, hem vragen stellen, en hij kent altijd het antwoord.”

Daarnaast wees Pfaff op de sterke band tussen Kompany en zijn roots. “Hij is zeer sociaal en weet waar hij vandaan komt. Ik heb Vincent altijd gesteund,” klonk het nog.

Jean-Marie Pfaff begrijpt niet hoe Anderlecht Kompany kon laten vertrekken

Toch spaarde de oud-doelman Anderlecht niet. Hij begrijpt niet waarom de club Kompany in de zomer van 2022 liet vertrekken. “Anderlecht is een sympathieke club. Maar als je iemand als Kompany laat gaan, dan ken je niets van voetbal.”

Pfaff sloot scherp af. “Ze hebben drie jaar goed gewerkt met Vincent en de basis was sterk. En dan beslissen ze dat hij weg moet. Dat is onaanvaardbaar. Met alle respect: Anderlecht heeft een zware fout gemaakt. Zo iemand vind je nooit meer terug. Wie dat besliste moesten ze een stadionverbod geven.”