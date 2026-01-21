Romeo Vermant verrast met uitspraak over Rode Duivels

Romeo Vermant blikt terug op zijn recente stappen bij de nationale ploeg. Hij gaat daarbij in op zijn kansen, ambities en toekomstplannen.

Selectiekansen bij de Rode Duivels

Vermant reageert nuchter op de vraag of hij zichzelf al als vaste international ziet. “Vast niet. Maar ik heb wel mijn debuut gemaakt - da's toch al iets, hé (lacht). Ik ben daar megatrots op”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Vermant is daar dankbaar voer, maar echt Rode Duivel voelt hij zich nog niet. “Neen, daarvoor moet ik nog veel meer doen. En meer selecties krijgen.” De aanvaller benadrukt dat verdere prestaties nodig zijn om structureel bij de selectie te horen.

Over een mogelijke deelname aan het komende wereldkampioenschap is hij zeer optimistisch. “Ik denk wel dat er een reële kans is dat ik erbij zal zijn. Al wordt dat niet gemakkelijk. De lijn doortrekken, is de boodschap. Dan kan het zomaar dat ik meega.” De speler koppelt zijn kansen dus rechtstreeks aan zijn vormpeil.

Zijn recente ontwikkeling bij Club Brugge vormt daarbij een belangrijk element. De aanvaller geeft aan dat regelmatige speeltijd en constante progressie essentieel blijven. De sportieve staf volgt zijn evolutie nauwgezet, maar concrete garanties zijn er niet.

Toekomstvisie en buitenlandse ambities

Vermant werd ook bevraagd over eerdere uitspraken waarin hij aangaf niet in België te willen blijven. “Goeie vraag. Kijk, ik wil in de herfst van mijn carrière niet hoeven zeggen: 'Was ik maar naar het buitenland geweest. Had ik maar een andere cultuur opgesnoven.' Als persoon wil je óók groeien. Nu zit ik heel goed bij Club. Het plafond is er nog niet bereikt.”



Vermant denkt aan de eerste plaats aan de Bundesliga, omdat die competitie heel goed bij hem moet passen, zo oordeelt hij zelf. “Net als Engeland of Spanje. Italië is moeilijker voor spitsen. Voor mijn ontwikkeling zijn die andere competities beter”, besluit hij.