🎥 "Union? Ik heb veel meer sympathie voor hen dan voor Club Brugge of Standard"

Na Club Brugge treft Vincent Kompany nu Union SS in de Champions League. Dat wakkert zijn Brusselse gevoel duidelijk aan.

Union, net als Club Brugge, heeft Vincent Kompany het leven zuur gemaakt toen hij trainer was van Anderlecht (vier nederlagen in de vier laatste Brusselse derby’s voor ‘Vince the Prince’). Bayern hielp hem al om sportief af te rekenen met de Blauw‑Zwart, en om 21 uur is het de beurt aan Union.

Tijdens de persconferentie legt Kompany zonder omwegen uit dat hij deze wedstrijd emotioneel anders benadert dan andere duels tegen grote rivalen van ‘zijn’ Sporting: “Ik heb veel meer sympathie voor Union dan voor Club Brugge of Standard,” bevestigt hij.

Bewondering voor het werk van Union

“Toen ik speler was, zat Union in derde of vierde klasse. We gingen er soms zelfs met de familie naartoe op zondag, net zoals we ook naar wedstrijden van RWDM gingen. We zijn in de eerste plaats Brusselaars. Ik ben heel trots dat Brussel twee clubs in eerste klasse heeft; eigenlijk zou ik er zelfs drie willen, met RWDM erbij”, vervolgt Kompany.

“Die rivaliteit met Union bestaat zeker op het veld. Maar als ik moet kiezen tussen Union, Standard en Brugge als kampioen, dan is het voor mij heel duidelijk Union. Ik slaap er niet slechter van als zij eerste staan. Als Anderlecht geen kampioen kan worden, zou ik niet verbitterd zijn als Union het haalt. Maar ik wil natuurlijk wél dat Anderlecht zo snel mogelijk opnieuw kampioen wordt”, glimlacht hij.

Een puur Belgisch tussendoortje in Beieren, onder het oog van de lokale journalisten, die zich zichtbaar amuseerden met de rivaliteiten uit het vlakke land. Het ging zelfs zo ver dat een journalist de UEFA‑regel doorbrak door zijn vraag in het Nederlands te stellen. En Kompany antwoordde gewoon ook in het Nederlands.



Lees ook... David Hubert: "Dat heeft me 1000 keer meer pijn gedaan dan mijn ontslag bij Anderlecht"›