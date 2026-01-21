"Als het echt meezit": is dit het hoogst haalbare voor STVV?

STVV blijft bovenaan meedraaien en zet zijn sterke lijn van voor de winterstop verder. Steven Defour ziet wel mogelijkheden om een bijzonder einde aan de competitie te breien.

Voortzetting van de positieve reeks

Defour benadrukt dat STVV haar vorm behoudt. “Ook STVV trekt de tendens door van voor de winterstop. Ze blijven maar winnen”, klinkt het bij de analist in Het Belang van Limburg. Volgens hem creëert de ploeg voldoende kansen, maar worden wedstrijden vaak met een klein verschil beslist. “Het dubbeltje valt telkens aan de juiste kant, maar vroeg of laat gaan ze zo ook eens het deksel op de neus krijgen.”

De analist ziet echter geen reden tot ongerustheid over de plaats in play-off 1. “Niet dat ze zich nog veel zorgen moeten maken over play-off 1. Daar hebben ze meer dan genoeg punten voor.” Tegelijk wijst hij op de wisselende prestaties van concurrenten, wat volgens hem ruimte biedt voor meer.

Defour verwijst naar de onregelmatigheid bij andere topploegen en ziet mogelijkheden voor Vrancken en co om nog met iets moois uit te pakken. “Als alles een beetje meezit, geloof ik echt dat STVV de reguliere competitie kan winnen.” Hij koppelt dat aan het feit dat de ploeg stabiel presteert en gespaard blijft van zware blessures.

Kwaliteit in de breedte en rol van de staf

De blessure van Sissako werd volgens Defour adequaat opgevangen door Merlen. Hij koppelt dat aan de aanpak van coach Vrancken, die zijn principes duidelijk overbrengt op de volledige kern. Daarnaast wijst Defour op de brede waaier aan spelers die beslissend kunnen zijn. “Als het Goto niet is, dan is het wel Ito, Muja, Ferrari of Sebaoui”, besluit Defour.