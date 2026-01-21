Brecht Dejaegere doet uitspraken over zijn toekomst en denkt aan Jelle Vossen

KV Kortrijk presteert sterk in de Challenger Pro League en Brecht Dejaegere speelt daarin een centrale rol. De middenvelder is nog niet bezig met zijn persoonlijke situatie.

Resultaten en ambities

Dejaegere erkent dat de huidige puntenoogst van KV Kortrijk boven verwachting ligt. Hij verwijst naar het historisch klassement in tweede klasse en stelt dat ploegen met dit aantal punten doorgaans bovenaan staan. “Iedereen had daarvoor getekend”, klinkt in de Krant van West-Vlaanderen.

Toch waarschuwt hij voor euforie en benadrukt hij dat het seizoen nog lang is. Hij pleit voor een consequente aanpak waarbij elke wedstrijd maximaal wordt benaderd. “We moeten vooruit blijven kijken en elke wedstrijd het maximum eruit halen. Ik steek het niet onder stoelen of banken maar eigenlijk mag je dit niet meer weggeven.”

Contract en toekomstperspectief

Het contract van Dejaegere loopt af aan het einde van het seizoen. Hij bevestigt dat er al een eerste gesprek heeft plaatsgevonden. “Dat was positief.” Toch houdt hij de focus op het dagelijkse werk en wil hij zich niet laten afleiden door speculaties. Daarvoor is het nog veel te vroeg. “Ik leef van week tot week en wil elke dag het maximum geven.”

De positie van Dejaegere wordt soms vergeleken met Jelle Vossen, die vorig seizoen nog kampioen werd maar dit jaar weinig speeltijd krijgt. Hij noemt dat een confronterende situatie. “Het is hard om te zien hoe iemand die zó belangrijk is geweest voor een club een jaar later plots niet meer aan de bak komt. Dat wil geen enkele voetballer meemaken. Maar elk verhaal is anders.”



Toch maakt hij duidelijk dat elk loopbaanverhaal uniek is en dat hij zich niet laat leiden door externe voorbeelden. “De toekomst zal uitwijzen hoe het verder loopt. Maar ik ben daar vandaag niet mee bezig”, besluit hij.