Moet Club Brugge Jashari nog een bonus betalen voor de Gouden Schoen?

Foto: © photonews

In de HLN‑voetbalpodcast werd ingegaan op de Gouden Schoen‑bonus bij Club Brugge. Daarbij kwam ook de situatie van Ardon Jashari aan bod.

Bonusregeling bij eerdere winnaars

In de podcast werd herinnerd aan de premies die eerdere Brugse winnaars ontvingen. Zo werd vermeld dat Simon Mignolet zijn extra motivatie haalde uit die regeling.

“Toen ik van Engeland terugkwam, was dat voor mij wel echt een motivatie”, klonk het eerder. Ook Hans Vanaken kreeg destijds een gelijkaardige bonus na zijn bekroning.

Club Brugge vierde op het recente gala opnieuw een laureaat, al was Jashari intussen vertrokken naar AC Milan. Zijn prijs was gebaseerd op zijn sterke eerste seizoenshelft bij blauw‑zwart. Een insider in de podcast gaf aan dat ook de Zwitser een bonusclausule had opgenomen in zijn contract.

Volgens diezelfde bron gold de regeling echter niet meer op het moment van de uitreiking. “Jashari had bij Club Brugge trouwens recht op een bonus voor het winnen van die Gouden Schoen, maar omdat de arbeidsovereenkomst al was afgesloten op het moment dat hij de prijs won, moet én mag Club Brugge Jashari niets meer betalen.”

Financiële orde van grootte


Het exacte bedrag dat Jashari had kunnen ontvangen, werd niet meegedeeld. De podcast gaf wel een indicatie van de gebruikelijke bedragen binnen de club. “Om jullie een idee te geven: de bonussen voor het winnen van de Gouden Schoen schommelen bij Club tussen 50.000 en 100.000 euro bruto”, klonk het tot besluit.

