Na Lukaku doet ook andere Rode Duivel boekje open over terugkeer naar Anderlecht

Na Lukaku doet ook andere Rode Duivel boekje open over terugkeer naar Anderlecht
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Youri Tielemans blikte in een gesprek met Sporza vooruit op zijn toekomst. Daarbij kwam ook een mogelijke terugkeer naar Anderlecht ter sprake.

Toekomstplannen en transferperspectief

Tielemans gaf aan dat hij zich goed voelt in zijn huidige omgeving. “Ik ben héél gelukkig”, klonk het bij Sporza. De middenvelder benadrukte dat hij al jaren stabiliteit ervaart, zowel sportief als privé. Zijn recente prestaties bij Aston Villa versterken dat gevoel.

De vraag naar een mogelijke stap hogerop werd eveneens aangeraakt. Tielemans reageerde op uitspraken over een mogelijke toptransfer. “Voor mij is Aston Villa al de top. We presteren nu al op een hoog niveau en hebben de ambitie om nog hoger te geraken.” Hij maakte duidelijk dat hij zich op dit moment volledig op zijn club richt.

Toch sluit hij toekomstige mogelijkheden niet uit. “Mocht er iets op mijn pad komen, dan zou ik daar zeker over nadenken.” De middenvelder gaf aan dat zijn entourage dergelijke dossiers opvolgt, terwijl hij zelf de focus op het sportieve houdt.

Terugkeer naar Anderlecht op lange termijn

In het interview werd ook gepeild naar een mogelijke terugkeer naar zijn jeugdclub. Tielemans reageerde verrast op die suggestie. “Wow, daar heb ik nog niet aan gedacht. Ik weet dat Romelu dat wel zou zien zitten.” Daarmee liet hij de deur op een kier, zonder concrete verwachtingen te scheppen.


De middenvelder benadrukte dat hij geen onrealistische verwachtingen wil creëren. Hij vervolgde dat in het voetbal veel kan gebeuren, maar dat hij niemand valse hoop wil geven. Een terugkeer lijkt dus eerder een verre toekomstoptie dan een actuele piste.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Aston Villa
Romelu Lukaku
Youri Tielemans

Meer nieuws

Roméo Vermant over zijn toekomstplannen en wanneer hij Club Brugge wil verlaten

Roméo Vermant over zijn toekomstplannen en wanneer hij Club Brugge wil verlaten

14:30
OFFICIEEL: Anderlecht maakt volgende aanwinst bekend: dit is hoeveel paars-wit betaalde

OFFICIEEL: Anderlecht maakt volgende aanwinst bekend: dit is hoeveel paars-wit betaalde

13:54
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/01: Sikan - Onstein - Mbe Soh - Et Taibi - Schjelderup

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/01: Sikan - Onstein - Mbe Soh - Et Taibi - Schjelderup

13:54
Jean-Marie Pfaff haalt keihard uit naar Anderlecht: "Die zouden ze een stadionverbod moeten geven"

Jean-Marie Pfaff haalt keihard uit naar Anderlecht: "Die zouden ze een stadionverbod moeten geven"

12:20
10
'Anderlecht mikt op ervaren spits als winterversterking'

'Anderlecht mikt op ervaren spits als winterversterking'

09:30
5
Al voor Antwerp, Club Brugge en Wout Van Aert gewerkt: Genk haalt nieuw staflid op

Al voor Antwerp, Club Brugge en Wout Van Aert gewerkt: Genk haalt nieuw staflid op

12:00
2
Gaat dit gevolgen hebben? Club Brugge-spelers brachten nacht door op vliegtuig zonder slapen

Gaat dit gevolgen hebben? Club Brugge-spelers brachten nacht door op vliegtuig zonder slapen

13:30
Mehdi Bayat heeft nog een duidelijke boodschap voor de vertrokken Rik De Mil

Mehdi Bayat heeft nog een duidelijke boodschap voor de vertrokken Rik De Mil

13:15
KRC Genk verliest één van zijn absolute toptalenten: verdediger met grote toekomst

KRC Genk verliest één van zijn absolute toptalenten: verdediger met grote toekomst

12:40
Geen minuut gespeeld voor KV Mechelen, maar nu krijgen ze er wel een serieuze transfersom voor

Geen minuut gespeeld voor KV Mechelen, maar nu krijgen ze er wel een serieuze transfersom voor

11:37
2
OFFICIEEL: Beerschot verliest sterkhouder, maar krijgt er nog serieuze transfersom voor

OFFICIEEL: Beerschot verliest sterkhouder, maar krijgt er nog serieuze transfersom voor

12:13
2
Club Brugge heeft nieuwe aanvaller met héél stevig prijskaartje in het vizier

Club Brugge heeft nieuwe aanvaller met héél stevig prijskaartje in het vizier

11:21
27
Vanzeir spreekt klare taal over terugkeer naar KRC Genk met Cercle Brugge

Vanzeir spreekt klare taal over terugkeer naar KRC Genk met Cercle Brugge

11:00
1
Ivan Leko heeft extra troefkaart: "Hij kan een van onze belangrijkste spelers worden"

Ivan Leko heeft extra troefkaart: "Hij kan een van onze belangrijkste spelers worden"

10:30
2
"Als het echt meezit": is dit het hoogst haalbare voor STVV?

"Als het echt meezit": is dit het hoogst haalbare voor STVV?

10:15
1
Discussie over strafschoppen blijft: "Vreemde beslissing"

Discussie over strafschoppen blijft: "Vreemde beslissing"

10:45
OFFICIEEL Na Rommens is Westerlo nog een sterkhouder kwijt

OFFICIEEL Na Rommens is Westerlo nog een sterkhouder kwijt

09:00
Romeo Vermant verrast met uitspraak over Rode Duivels

Romeo Vermant verrast met uitspraak over Rode Duivels

10:00
1
Opvallende kronkel over Kos Karetsas: "Ik vond het zelfs een beetje verdacht"

Opvallende kronkel over Kos Karetsas: "Ik vond het zelfs een beetje verdacht"

09:15
Disciplinair Comité spreekt klare taal over rode kaart van Ordonez

Disciplinair Comité spreekt klare taal over rode kaart van Ordonez

08:00
33
Napoli komt met blessure-update over Kevin De Bruyne en plakt zelfs planning op zijn terugkeer

Napoli komt met blessure-update over Kevin De Bruyne en plakt zelfs planning op zijn terugkeer

21:40
Zit het erop voor Pocognoli? Ex-trainer van Union lijdt gigantische nederlaag in Champions League

Zit het erop voor Pocognoli? Ex-trainer van Union lijdt gigantische nederlaag in Champions League

08:20
11
Brecht Dejaegere doet uitspraken over zijn toekomst en denkt aan Jelle Vossen

Brecht Dejaegere doet uitspraken over zijn toekomst en denkt aan Jelle Vossen

08:40
Club Brugge verliest vele uren tijd na wedstrijd in Astana

Club Brugge verliest vele uren tijd na wedstrijd in Astana

07:20
4
Ook RSCA Futures zitten in hoek waar klappen vallen: "We zijn nu een nieuw team aan het bouwen"

Ook RSCA Futures zitten in hoek waar klappen vallen: "We zijn nu een nieuw team aan het bouwen"

23:30
OFFICIEEL SK Beveren haalt speler met verleden bij RSC Anderlecht binnen

OFFICIEEL SK Beveren haalt speler met verleden bij RSC Anderlecht binnen

07:40
Vermant blijft met de voetjes op de grond: "We zijn niet blind voor wat er de voorbije weken gebeurd is"

Vermant blijft met de voetjes op de grond: "We zijn niet blind voor wat er de voorbije weken gebeurd is"

06:30
Niét te koop, wél een prijskaartje: Dit bedrag krijgen geïnteresseerde clubs die De Cat willen kopen te horen

Niét te koop, wél een prijskaartje: Dit bedrag krijgen geïnteresseerde clubs die De Cat willen kopen te horen

20:00
32
De doelen van Genk zijn nochtans kristalhelder: "Soms nemen ze het te makkelijk op"

De doelen van Genk zijn nochtans kristalhelder: "Soms nemen ze het te makkelijk op"

06:00
Quasi een nuloperatie: Dit zijn de (financiële) details achter de komst van Heekeren naar Anderlecht

Quasi een nuloperatie: Dit zijn de (financiële) details achter de komst van Heekeren naar Anderlecht

22:30
2
In het hoofd van Nainggolan: 'Lokeren moet in eigen boezem kijken als het over vertrek van sterkhouder gaat'

In het hoofd van Nainggolan: 'Lokeren moet in eigen boezem kijken als het over vertrek van sterkhouder gaat'

07:00
5
Heeft Coosemans zichzelf buitenspel gezet? Anderlecht stopt niet en wil nog een doelman in huis halen

Heeft Coosemans zichzelf buitenspel gezet? Anderlecht stopt niet en wil nog een doelman in huis halen

19:40
3
Rondje op Kampioenenbal: Blamage voor City, Pocognoli moet vrezen voor ontslag na afstraffing in Madrid

Rondje op Kampioenenbal: Blamage voor City, Pocognoli moet vrezen voor ontslag na afstraffing in Madrid

23:00
1
STVV is een titelkandidaat: zeven redenen waarom er met de Limburgers rekening moet gehouden worden

STVV is een titelkandidaat: zeven redenen waarom er met de Limburgers rekening moet gehouden worden

20:40
2
Miserie op en naast het veld bij 1B-ploeg: "Karakter ontbreekt"

Miserie op en naast het veld bij 1B-ploeg: "Karakter ontbreekt"

05:30
Hubert gelooft in absolute stunt van Union: "Bayern München is het beste van het beste, maar..."

Hubert gelooft in absolute stunt van Union: "Bayern München is het beste van het beste, maar..."

22:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 2-3 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

1872 1872 over Club Brugge heeft nieuwe aanvaller met héél stevig prijskaartje in het vizier Johnnie Walker Johnnie Walker over Zit het erop voor Pocognoli? Ex-trainer van Union lijdt gigantische nederlaag in Champions League RememberLierse RememberLierse over Charleroi - Club Brugge: 2-1 Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over "Als het echt meezit": is dit het hoogst haalbare voor STVV? Meut Meut over Niét te koop, wél een prijskaartje: Dit bedrag krijgen geïnteresseerde clubs die De Cat willen kopen te horen Sv1978 Sv1978 over Jean-Marie Pfaff haalt keihard uit naar Anderlecht: "Die zouden ze een stadionverbod moeten geven" FCB vo altijd FCB vo altijd over Disciplinair Comité spreekt klare taal over rode kaart van Ordonez LordJozef LordJozef over Na Lukaku doet ook andere Rode Duivel boekje open over terugkeer naar Anderlecht JaKu JaKu over 'Anderlecht mikt op ervaren spits als winterversterking' kukeluku kukeluku over In het hoofd van Nainggolan: 'Lokeren moet in eigen boezem kijken als het over vertrek van sterkhouder gaat' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved