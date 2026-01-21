Na Lukaku doet ook andere Rode Duivel boekje open over terugkeer naar Anderlecht

Youri Tielemans blikte in een gesprek met Sporza vooruit op zijn toekomst. Daarbij kwam ook een mogelijke terugkeer naar Anderlecht ter sprake.

Toekomstplannen en transferperspectief

Tielemans gaf aan dat hij zich goed voelt in zijn huidige omgeving. “Ik ben héél gelukkig”, klonk het bij Sporza. De middenvelder benadrukte dat hij al jaren stabiliteit ervaart, zowel sportief als privé. Zijn recente prestaties bij Aston Villa versterken dat gevoel.

De vraag naar een mogelijke stap hogerop werd eveneens aangeraakt. Tielemans reageerde op uitspraken over een mogelijke toptransfer. “Voor mij is Aston Villa al de top. We presteren nu al op een hoog niveau en hebben de ambitie om nog hoger te geraken.” Hij maakte duidelijk dat hij zich op dit moment volledig op zijn club richt.

Toch sluit hij toekomstige mogelijkheden niet uit. “Mocht er iets op mijn pad komen, dan zou ik daar zeker over nadenken.” De middenvelder gaf aan dat zijn entourage dergelijke dossiers opvolgt, terwijl hij zelf de focus op het sportieve houdt.

Terugkeer naar Anderlecht op lange termijn

In het interview werd ook gepeild naar een mogelijke terugkeer naar zijn jeugdclub. Tielemans reageerde verrast op die suggestie. “Wow, daar heb ik nog niet aan gedacht. Ik weet dat Romelu dat wel zou zien zitten.” Daarmee liet hij de deur op een kier, zonder concrete verwachtingen te scheppen.



De middenvelder benadrukte dat hij geen onrealistische verwachtingen wil creëren. Hij vervolgde dat in het voetbal veel kan gebeuren, maar dat hij niemand valse hoop wil geven. Een terugkeer lijkt dus eerder een verre toekomstoptie dan een actuele piste.