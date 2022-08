Marc Degryse over vertrek Hans Vanaken: "Meer au sérieux genomen worden"

Verlaat Hans Vanaken Club Brugge? Het is de vraag die de komende dagen de mercato in ons land zal domineren.

Volgens analist Marc Degryse moet Club Brugge een statement maken. “Als Vanaken bij zijn standpunt blijft, moet Club zeggen: ‘We verkopen hem voor 30 miljoen euro.’ Dan laat je zien hoe belangrijk Vanaken wel is”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“En dan kan je beginnen met onderhandelen. Want Club kan het niet maken om tegen Vanaken te zeggen dat het niet eens wil praten. Anders creëer je een situatie waarin je beste speler ontevreden is.”

Maar Club Brugge zal ook moeten ingrijpen. “Indien West Ham bereid is om maar tot vijftien miljoen euro te gaan, en Club dat te weinig vindt, dan kan het Vanaken nog eens een nieuw contract voorstellen. Hij zal intussen ook wel weten dat de concurrentie - sinds de komst van Alderweireld, Nainggolan en Janssen - tegenwoordig beter betaalt.”

Degryse ziet ook voordelen in een vertrek richting Londen. “Je krijgt er een salaris dat twee of drie keer zo hoog is als bij Club - niet onbelangrijk - en word je meer au sérieux genomen bij de Rode Duivels. Trouwens, zelfs wie het in het buitenland moeilijk heeft, hoor je nooit zeggen dat hij spijt heeft van z’n keuze. Ik snap Hans Vanaken ook. Dit is het moment. Te meer omdat West Ham nood heeft aan vista, creativiteit en overzicht. Aan iemand die de lijnen uitzet.”