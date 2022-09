Silva moest op z'n eentje opboksen tegen de beren van Gent: "Ik speelde een goeie match, maar het was niet genoeg"

Na zijn blitzstart bij Anderlecht heeft Fabio Silva nu al vier matchen niet meer gescoord. Tegen Gent kreeg hij zelfs geen enkele kans. En dat was nu niet bepaald zijn eigen schuld.

Silva werkte en wroette, maar kon op z'n eentje weinig uitrichten tegen een verdediging van kolossen. Jordan Torunarigha, Michael Ngadeu en Joseph Okumu zijn nu bepaald doetjes en de Portugees moest het fysiek tegen hen afleggen. Maar er was te weinig aansluiting vanuit het middenveld en de passes die hij kreeg waren ook niet bepaald cadeautjes.

"Ik vind dat ik een goeie match speelde", haalde Silva de schouders op. "Ik heb gevochten, ik probeerde ruimtes te maken en ik kwam de bal ophalen om mijn verantwoordelijkheid te nemen. Maar uiteindelijk bleek het niet genoeg."

Ik voel dat we de kwaliteiten hebben om mee te spelen voor een prijs

Drie wedstrijden op rij verliezen, dat stond niet in het scenario. Ook Silva zag zijn ploegmaats meer achteruit spelen dan vooruit. "Dat mag niet voor een ploeg als Anderlecht. Op training zie ik wel veel kwaliteit, maar in de match moeten we daar meer mee doen. Ik voel dat we de capaciteiten hebben om dit seizoen mee te doen voor een prijs. Maar we moeten ook niet dramatiseren: het is niet omdat we verliezen dat we de slechtste ploeg ter wereld zijn.”