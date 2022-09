Degryse reageert op komst Vertonghen: "Denk niet dat ze in Brugge of Antwerp plots beginnen te beven"

De officiële aankondiging liet even op zich wachten, maar ondertussen is Jan Vertonghen een speler van Anderlecht.

Dat de komst van Jan Vertonghen een meerwaarde is voor jonge spelers als Debast en Delcroix, daar twijfelt Marc Degryse zeker niet aan. “Hij kan die gasten sturen en helpen, als hij fit is en op het veld staat. Dat is wel een belangrijke voorwaarde”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

De komst van Vertonghen zorgt ook voor de nodige concurrentie binnen de ploeg. Of andere ploegen nu plots bang zijn, daar twijfelt Degryse wel aan.

De komst van Vertonghen is goed voor de concurrentie, iedereen zal een beetje scherper en feller worden. Dat hoort ook bij het huis, vind ik. Iedereen moet op de toppen van de tenen lopen.

“Ik denk nu niet dat de concurrentie in Brugge of Antwerp plots begint te beven, maar met Sterke Jan staat Anderlecht gewoon sterker. Als groep en als ploeg, zeker in die Europese duels die eraan komen. Met zijn charisma en zijn uitstraling zet Anderlecht als club een stap vooruit.”