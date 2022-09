'De deal is rond: Jan Vertonghen voor 2 seizoenen naar Anderlecht'

De kogel is door de kerk. Jan Vertonghen heeft voor Anderlecht getekend. Dat meldt Sporza.

De laatste dagen was deze mogelijke transfer een van de gespreksonderwerpen. Jan Vertonghen zou naar Anderlecht gaan. Hij was bij Benfica na 2 seizoenen op een zijspoor beland en was met het oog op het WK op zoek naar speelminuten.

Volgens Sporza is de deal nu rond. Vertonghen tekende voor 2 seizoenen. Hij zou ook meteen kunnen meetrainen en ook de thuiswedstrijd tegen OHL kunnen meespelen.

Later volgt nog een de officiële voorstelling.