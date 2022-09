Debast kijkt uit naar samenspelen met Vertonghen: "Ik kijk al heel lang naar hem op"

Een lichtpuntje bij Anderlecht: Zeno Debast speelde wel een sterke match tegen Gent. De 18-jarige verdediger was zelfs de beste man bij de thuisploeg. Ook hij kijkt uit naar de komst van Jan Vertonghen.

Debast denkt dat hij hem nog beter zal maken. “Jan is een aanwinst, vooral om zijn ervaring door te geven aan de jongeren in onze ploeg. Hij zal ons progressie doen maken en alleen al om vragen aan te stellen is hij een meerwaarde. Ik kan niet wachten om met het samen te werken", klonk het na de match.

Debast was twee jaar toen Vertonghen zijn eerste profmatchen speelde. “Hij heeft een ongelofelijke carrière achter de rug en ik kijk al héél lang naar hem op. Ik denk dat ik op alle vlakken kan bijleren van hem.”