Hein Vanhaezebrouck over de invalbeurt van Hugo Cuypers: "Was verstandig"

Geen Hugo Cuypers aan de aftrap donderdag bij AA Gent op Anderlecht. Een bewuste keuze, zo legt de trainer van de Buffalo's uit.

De wedstrijden volgen elkaar in sneltempo op en dan moet je de nodige maatregelen treffen, zo legde Hein Vanhaezebrouck op zijn persconferentie uit.

“Hugo kreeg gisteren rust want hij speelde al heel veel dit seizoen: zowel midweek als in het weekend, telkens is hij gestart”, klonk het.

“Hij geeft zich ook telkens 100% op training, dus het was verstandig om hem ook eens rust te gunnen. We hoopten vooral dat hij met zijn frisheid schade zou kunnen aanrichten bij zijn invalbeurt, dat lukte niet echt maar hij scoorde toch vanop de penaltystip.”