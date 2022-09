Vertonghen over snelle keuze voor Anderlecht: "Niemand beslist voor mij wanneer en hoe ik stop, Wouter kwam op het juiste moment"

De perszaal van Anderlecht zat nog eens afgeladen vol. Het moet geleden zijn van toen Vincent Kompany aankondigde dat hij terugkeerde dat er nog zoveel volk zat. Maar ja, Jan Vertonghen is natuurlijk ook niet de eerste de beste. De Belgische recordinternational gaf meer inkijk in zijn transfer.

Vertonghen en Anderlecht, dat is al een flirt sinds Kompany bij Anderlecht zat. Maar toen dacht hij er nog niet aan om naar België te komen. Op zijn 35ste en een bankzittersstatuut bij Benfica zag hij het wel zitten.

Jan, je wordt hier ontvangen als een held. Vertel eens hoe het ineens zo snel is gegaan.

"Als held, dat weet ik niet. Ik ben hier om te spelen en Anderlecht verder te helpen. Het is inderdaad heel snel gegaan. Het eerste contact was met Wouter Vandenhaute, een week geleden. Ik heb naar zijn verhaal geluisterd. Ik wist dat het kort dag was. Twee dagen geleden heeft hij nog eens gestuurd en toen ben ik beginnen nadenken. Anderlecht moest een antwoord krijgen en bij Benfica was er iets gebeurd waar ik geen goed gevoel aan overhield."

Wilden ze je naar een bepaalde club pushen?

"(denkt na) Niet echt, ik maakte nog altijd deel uit van de spelerskern. Ik ga het zo zeggen: ik bepaal wanneer en hoe ik stop. Ik wil de controle houden over mijn carrière. Wouter Vandenhaute kwam op het juiste moment. Het klopte op dat moment gewoon en ik heb besloten op hun voorstel in te gaan."

Was er nog interesse van andere Belgische clubs? Club Brugge bijvoorbeeld?

"Er was nog interesse ja de voorbije jaren, maar ik voelde me goed bij Benfica. Tot eind vorig seizoen... Ik heb berichten gekregen, maar ik heb dat snel afgebroken. Nu hebben de voorzitter en Peter Verbeke me hun project uitgelegd. Ze hebben de ambitie om op het allerhoogste Belgische niveau terug te komen. En ik ben ook nog altijd heel ambitieus. Dat klikte."

Heb je Roberto Martinez om raad gevraagd?

"Ik heb met Roberto gesproken ja. Maar hij kent me. Ik wil graag veel spelen en ik hou nog altijd van voetbal. Hij heeft me niet gepusht in een bepaalde richting."

In welke mate speelde het WK een rol in je beslissing?

"Dankzij die fantastische beslissing van de FIFA om het WK zonder voorbereiding te beginnen, kan je niet zonder matchritme aankomen. Zondag spelen in de competitie en de zondag erop op het WK spelen, dat is eigenlijk te zot voor woorden. Maar dat was niet de reden. Ik wou voor Anderlecht spelen en ik wil hen helpen."

Je beseft dat je niet enkel als speler maar ook als mentor bent binnengehaald? Dat je de jonge gasten zult moeten begeleiden?

"Ik denk wel dat ze dat van mij verwachten, maar ik ga dat niet forceren. Het kan enkel op een natuurlijke wijze, zoals ik dat al heel mijn carrière gedaan heb. Ik ben nog heel passioneel. Ik wil op mijn manier mijn ervaring delen. Niet enkel met de verdedigers, maar ook met de middenvelders en de aanvallers. Ik weet dat ze daar sturing in verwachten van mij."

We zagen een quote van jou van vroeger: 'Mijn familie doet me dood als ik voor Anderlecht kies'...

"In mijn familie zitten ook supporters van andere ploegen dan Ajax, Tottenham... Ik maak de beslissingen in mijn carrière en ik denk dat ik de juiste gemaakt heb. Hier zitten ook familieleden die al 40 jaar een abonnement hebben."

Waarom nummer 14? Omdat 1+4 vijf is?

"(lacht) Die moet ik onthouden. Ja, zo ga ik het uitleggen. Nee, het heeft daar niets mee te maken. Ook niet met Cruijff. Ik vond het gewoon een mooi nummer."

Heb je de match gisteren gezien?

"Met een half oog. We zaten met 20 mensen in een kamer de papieren te regelen. En ik had ook nog niets gegeten sinds 's ochtends. Maar ik zag ook dat het niet al te best was. Maar ik ken de kern en ik zie ook dat hier veel kwaliteit zit. Dit is een talentvolle ploeg."

Heb je met andere Duivels gesproken? Met Toby bijvoorbeeld.

"Ja, met Toby was het wat gepest heen en weer. Maar ik heb veel gesproken met Dries (Mertens) omdat we in dezelfde situatie zaten op hetzelfde moment in onze carrière. Ik weet dat ik ook niet superlang meer heb. We zaten op dezelfde lijn voor heel veel dingen."

Ten slotte, hoe reageert je gezin?

"Voor hen is het ook heel snel gegaan. Maar ze zullen hier ook wel op hun pootjes belanden. Mijn kinderen spreken perfect Nederlands. Het was de laatste keuze in mijn carrière. We zaten goed in Portugal, maar ik moest deze keuze maken."