Niet swingend maar Genk wint wel van Cercle: "Heb nog niemand goed weten spelen tegen hen"

Racing Genk is erin geslaagd om na het verlies op de openingsspeeldag de rug te rechten en met 12/15 de flow helemaal om te keren na een teleurstellend seizoen vorig jaar. Tegen Cercle Brugge werd er met 2-1 gewonnen.

Van alle overwinningen dit seizoen was deze in het eigen stadion tegen Cercle Brugge toch wel de lastigste. Voor de eerste keer dit seizoen hadden ze bovendien na affluiten geen marge van twee doelpunten maar slechts één. Wouter Vrancken maakte zich op de persconferentie achteraf echter geen zorgen.

"Dat komt door de tegenstander. Ik heb bijna geenenkele topploeg goed voetbal op de mat zien brengen tegen hen. Ze spele zo op die counterpressing dat het heel lastig is om goed voetbal te brengen. Het gevaar is dan om erin mee te gaan als tegenstander maar dat hebben mijn spelers niet gedaan", klinkt het bij de trainer van KRC Genk na de wedstrijd.

"Dit zou de perfecte wedstrijd geweest zijn voor een clean sheet maar Cuesta kwam in een overtal situatie terecht door dat duel van McKenzie waardoor het onmogelijk werd voor hem. Verder hebben we bijna niets weggegeven, dan heb je eigenlijk altijd een degelijke of goede wedstrijd gespeeld. We hebben het enkel nagelaten m meer te scoren", aldus Vrancken.

© photonews

Genk vorig seizoen vs Genk dit seizoen

Het blijft opvallend wat voor een gedaanteverandering RC Genk is ondergaan afgelopen zomer onder Vrancken. Vorig jaar wisselden de ups en downs elkaar af terwijl er dit seizoen nog geen downs waren terwijl er al heel wat kwaliteit weg is. "Maar over vorig jaar kan ik niets zeggen want dan zou ik kritiek moeten geven over mijn collega en dat wil ik niet doen. Iedereen heeft zijn stijl", is hij voorzichtig.

Racing Genk staat nu ook eerste in de rangschikking, al heeft Antwerp nog een wedstrijd tegoed en even veel punten. Een leuk cadeautje of het doel aan het einde van de rit? "Daar zijn we nog niet mee bezig momenteel. Niemand eigenlijk binnen de groep, iedereen kijkt naar de volgende hindernis en volgende wedstrijd. Als je te ver vooruit kijkt, struikel je snel over de dingen vlak voor je neus", besluit Vrancken voorzichtig.