Cercle Brugge blijft achter met 4/15 maar is hoopvol: "Hebben er vertrouwen in dat het nog zal lukken"

Thuis konden ze winnen van Anderlecht en een gelijkspel tegen KV Mechelen, maar verder is Cercle Brugge er nog niet in geslaagd om punten te pakken na 5 speeldagen.

Vooral op verplaatsing lukt het Cercle Brugge niet om een vuist te maken. Op Westerlo, Standard en Racing Genk verloren ze drie keer redelijk verdiend. Toch hoopten ze bij de vereniging om minstens met één punt opnieuw de bus naar Brugge te kunnen nemen.

"De teleurstelling overheerst nu toch wel even", is Olivier Deman eerlijk na de wedstrijd. "We waren er even dicht bij maar dan valt die penalty. Ik vond hem zeer licht maar het is vooral heel zuur dat we op die manier een punt weggeven", klinkt het bij de doelpuntenmaker.

Genk kwam vlak voor rust op voorsprong maar enkele minuten na de rust zorgde Deman ervoor dat de bordjes opnieuw gelijk hingen. "Ik kreeg één kans en trapte hem goed binnen. Verder denk ik dat we wat meer moeten voetballen op de helft van de tegenstander."

"Het is onze verdienste wel dat Genk vandaag niet hun gebruikelijke spel kon spelen maar zelf waren we vandaag niet op ons best zonder de bal waardoor we frisheid misten voor hun doel. We hebben de spelers er wel voor om te combineren maar voorlopig komt het er nog niet uit, al heb ik er wel vertrouwen in dat dat in de toekomst nog wel goedkomt", aldus een hoopvolle Deman.