Bryan Heynen man in vorm bij Racing Genk met opnieuw twee doelpunten: "Moeten leren wedstrijd sneller dood te maken"

Vier doelpunten in twee wedstrijden, Racing Genk-kapitein Bryan Heynen is helemaal on fire. Als centrale middenvelder zou het zo maar eens kunnen dat hij volgende week met de gouden stier op zijn rug moet opdraven.

Nog geenenkele speler heeft 4 doelpunten achter zijn naam staan in de Jupiler Pro League, al kan daar zondag wel nog verandering in komen. Maar voorlopig is Bryan Heynen dus alleen topscorer in België en dat terwijl hij na 3 wedstrijden nog niet gescoord had.

"Als middenvelder is scoren een van de beste gevoelens op het voetbalveld", beaamde trainer Wouter Vrancken al als ervaringsdeskundige. Zelf blijft Heynen er relatief kalm onder: "Die gouden stier? Het zou leuk meegenomen zijn maar dat is geen doel natuurlijk. Dat we de drie punten gepakt hebben was het belangrijkste vandaag", is hij zijn kalme zelve.

Atypisch Cercle Brugge

Het ging niet van een leien dakje voor Racing Genk, dat niet echt in de problemen kwam tegen Cercle Brugge maar wel schrok toen de bezoekers op 1-1 kwamen. "Het was een heel lastige wedstrijd. Cercle Brugge heeft een heel atypische manier van voetballen. Ze zetten met 3,4 spelers druk op de bal maar als ze achterin de bal hebben is de opbouw traag en met lange ballen", analyseert Heynen de wedstrijd.

Het blijft elke week opnieuw opvallend hoe Racing Genk een metamorfose onderging tegenover vorig seizoen. "We zijn matuurder geworden", doet de kapitein uit de doeken. "Dit jaar kunnen we de lastige wedstrijden nog naar ons toe trekken, dat was vorig jaar lastiger. Maar nu moeten we nog leren om dei wedstrijd dood te maken. Dat hadden we gedaan door een derde te maken uit de vele kansen die we nog hadden", besluit Heynen.