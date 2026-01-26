Krijgen we dit weekend een Clasico om bang voor te zijn? Waarom de risico's aan beide kanten enorm zijn

In een bijzonder gespannen context nemen Standard en RSC Anderlecht het zondag tegen elkaar op in Sclessin. Wee de verliezer in dit duel, want de gevolgen op de tribunes zouden wel eens ernstig kunnen zijn.

Het nieuws deed in heel Europa de ronde en werd opgepikt door verschillende Franse, Duitse en Engelse media. Vrijdagavond, na de nederlaag van Standard tegen KAA Gent, slaagden een tiental Luikse ultras erin om via tribune 1 een ingang te forceren en zo in de kleedkamer van de Rouches terecht te komen.

Een surrealistische scène, die slechts enkele tientallen seconden duurde vooraleer de ordediensten ingrepen. Terwijl sommige spelers schrokken van hun komst, probeerde Matthieu Epolo te bemiddelen, zij het zonder succes.

De woede bij de Standard-fans was dan ook groot na de (bijna jaarlijkse) afstraffing tegen KAA Gent. De 0-4-nederlaag leidde tot een prestatie die Vincent Euvrard, Ibe Hautekiet en Marco Ilaimaharitra "opvallend minder slecht" noemden dan die van een week eerder in Charleroi. Een analyse die technisch misschien te verdedigen valt, maar mijlenver afstaat van wat de supporters wilden horen na zo’n zware uitslag.

Chaos tegen Gent als voorbode van de Clasico op Sclessin?

De onvrede neemt dus alleen maar toe. Supporters stellen zich openlijk vragen bij het besef dat de spelers hebben van hun prestaties en van de huidige balans: 27 punten uit de mogelijke 66. Ondanks een zesde plaats blijft dat totaal ronduit rampzalig voor Matricule 16, dat had kunnen profiteren van een bijzonder vreemd seizoen om terug te keren naar de Champions' Play-offs.

Men kan haast nu al stellen dat dit niet zal gebeuren, al zou een zege tegen Anderlecht op zondag de kaarten nog kunnen herschudden. Vincent Euvrard gaf enkele weken geleden al toe dat zijn kern het niveau van de top zes niet heeft. De feiten lijken hem vandaag gelijk te geven. Toch zal Standard in de Clasico een totaal ander gezicht moeten tonen, op straffe van zware repercussies.





Verschillende fans van Standard lieten op sociale media al verstaan dat de actie na de wedstrijd tegen Gent slechts een "opwarmertje" was. Waartoe ze in staat zouden zijn bij een nederlaag — of erger nog, een nieuwe vernedering tegen de Mauves — zou het echte hoofdgerecht vormen.

Ook Anderlecht staat onder druk

De Luikse supporters eisen nu concrete daden. En het is zeker niet door na elke nederlaag gesprekken tussen Giacomo Angelini en potentiële investeerders te laten uitlekken dat hun woede zal bedaren. Deze Clasico ruikt nadrukkelijk naar buskruit, temeer omdat ook aan de overkant het geduld op is.

Na het gelijkspel tegen Dender dit weekend boekte paars-wit een zorgwekkende 5 op 15 in de competitie en ziet het haar podium verder wegdrijven, zonder dat het tempo aan de top vertraagt. Na afloop sprak de Mauves Army de spelers toe met een duidelijke boodschap: zondag op Sclessin kan het zo niet verder. Alleen een opstand met een positief resultaat kan de eerste spanningen doen afnemen.

RSCA zal afzakken met 1.300 supporters en benut daarmee het volledige quotum dat ter beschikking werd gesteld. Aan Luikse kant is de Clasico al weken uitverkocht, wat erop wijst dat alle losse tickets de deur uit zijn. De vraag blijft wel hoeveel abonnees effectief in de tribunes zullen zitten: tegen Sint-Truiden, ondanks een officieel uitverkocht stadion, waren slechts 19.539 toeschouwers aanwezig op Sclessin.

Blijft Besnik Hasi T1 van Anderlecht?

Aan beide kanten verwachten de supporters beterschap op het veld, maar ook een bewijs van trots en clubliefde. Deze Clasico zou wel eens rampzalig kunnen worden voor de verliezer, zo elektrisch is het klimaat. De indruk leeft dat de wedstrijd vooral langs de kant van de supporters van de verliezende ploeg zou kunnen ontsporen.

We hopen uiteraard het tegendeel, en dat deze topper van het Belgische voetbal een positief beeld van het spel en zijn waarden zal tonen. Maar de spanning is voelbaar, zeker nu het lot van Besnik Hasi maandagmorgen wordt besproken tijdens een crisisvergadering bij Anderlecht.

Op sociale media verlopen de eerste gesprekken tussen supporters van Standard en Anderlecht over deze Clasico voorlopig opvallend gemoedelijk. Beide kampen maken grappen over een mogelijke nederlaag van hun ploeg, over een wedstrijd van mogelijk bijzonder laag niveau, en lijken dit keer hun onvrede meer te richten op hun eigen team dan op de historische rivaal.