Ally Samatta vooral 'happy to be back': "Kunnen iets mooi presteren dit seizoen"

Vijf minuten voor tijd stond de boel opnieuw even in lichterlaaie in de Cegeka Arena. Niet omdat Racing Genk een doelpunt maakte, wel omdat er een wissel werd gedaan.

Die wissel was Ally Samatta. De Tanzaniaanse goalgetter trok in januari 2020 voor meer dan 10 miljoen euro van Genk naar Aston Villa nadat hij het seizoen ervoor de titel veroverde met Racing Genk en topscorer werd. In die 5 minuten mocht Samatta samen met die andere topscorer Paul Onuachu op zoek gaan naar een derde doelpunt. Dat lukte niet maar de 29-jarige Samatta was achteraf vooral blij dat hij terug was. Vorig seizoen werd Samatta door Fenerbahçe uitgeleend aan Antwerp en nu keerde hij dus terug naar Genk. "Ik hou van dit stadion , van deze fans... Het is geweldig om hier terug te spelen", klonk het bij een blije Samatta na de 2-1 overwinning tegen Cercle Brugge. "Ik ben pas enkele dagen hier en heb de voorbije dagen geprobeerd om de tactiek onder de knie te krijgen. Daarom was ik wel verrast dat ik meteen mocht invallen en daar ben ik de coach heel dankbaar voor"; aldus de voormalige topschutter. Samatta veroverde de titel al eens met Genk en de Limburgers lijken ook dit seizoen een gooi te doen naar een titel. Met 12/15 staan ze alvast minstens een week mee aan de leiding. Ook Samatta gelooft erin: "Ik ben er zeker van dat we dit seizoen samen wat moois kunnen bereiken", besluit hij.