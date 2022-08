Thalhammer hekelt penaltyfout die Cercle met 0 punten terug naar huis stuurt: "Welkom in het profvoetbal"

Cercle Brugge onderging vorig jaar onder Thalhammer een metamorfose op het veld maar dit seizoen wil het maar niet lukken voor de vereniging. Ook tegen RC Genk gingen ze tenonder.

Thuis tegen Anderlecht won Cercle Brugge niet onverdiend maar op verplaatsing is het heel wat minder dit jaar. Twee weken terug ging Cercle onderuit op het veld van Standard na twee strafschopdoelpunten en ook nu nekt een penalty hen. Achteraf was Dominic Thalhammer niet tevreden met hoe zijn ploeg op het veld presteerde.

"We toonden in de eerste helft niet de mentaliteit die mentaliteit die ik van mijn team verwacht. We waren bovendien niet sterk genoeg in de duels, wat vrij essentieel is aan onze manier van spelen. Bovendien leek het wel alsof we voorin aan het freestylen waren zonder een echt plan in de pressing", is hij streng.

Tijdens de rust kon de Oostenrijker ingrijpen en Cercle scoorde ook niet veel later. Al wist Genk wel snel opnieuw op voorsprong te komen: "Welkom in het profvoetbal", is Thalhammer cynisch over de penaltyfout van Torres. "Vandaag hebben we 3 keer zo moeten tackelen in de 16, dan ben je niet voorzichtig genoeg en zal je uiteindelijk ook eens een penalty tegen krijgen", zucht hij.

"Uiteindelijk mochten we nog lang blijven hopen op een punt maar wint Racing Genk wel verdiend", besluit Thalhammer eerlijk.

