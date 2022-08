KV Oostende moet het middenveld dringend versterken: D'Arpino en Hjulsager (een jaar te laat) moeten vervangen worden

KV Oostende heeft nood aan een kwaliteitsinjectie. Yves Vanderhaeghe heeft een ruime kern ter beschikking, maar het is een beetje te veel eenheidsworst allemaal. Een uitschieter zit er niet meteen tussen en een type Hjulsager wordt nu al meer dan een jaar gemist.

Op inzet en karakter kan KV Oostende matchen winnen, maar dan moet alles goed zitten. Tegen een druk zettende tegenstander als STVV kan je je geen foutjes veroorloven. Het was dan ook daarom dat Yves Vanderhaeghe gisteren zo woedend was om die vermijdbare tegentreffer waar zoveel misliep: "We hebben minstens tien hoekschoppen van STVV bestudeerd en dan mag Leistner nog vrij inlopen en scoren. Zo'n goal heeft geen plaats op het hoogste niveau", zei Vanderhaeghe.

Hij weet dat hij zich op de verdedigende sector moet concentreren, want zo kunnen er punten gesprokkeld worden. Oostende is immers niet de ploeg die er vier gaat instampen. Tegen Charleroi scoorden ze er drie, maar dat was een uitzonderlijke blijk van efficiëntie. Met Thierry Ambrose - die nog niet scoorde - loopt de beste speler wel rond in de spits. David Atanga is de man die al drie keer scoorde, maar van hem kan je niet alles laten afhangen.

Kwaliteit

Oostende heeft minstens één aanvallende middenvelder met creatieve ideeën nodig. Een type Andrew Hjulsager, die de boel deed draaien. Ook een vervanger voor Maxime D'Arpino is geen overbodige luxe. De Fransman is nog maanden uit en zorgde voor cohesie. KVO heeft kwaliteit nodig dat onmiddellijk inzetbaar is, vooral op het middenveld. Rocha Santos en Bätzner zijn wel leuke voetballers, maar niet diegenen die een ploeg laten draaien.

Vanderhaeghe zal daar ook wel al op aangedrongen hebben, wetende dat de Amerikaanse eigenaars ook niet de meest geduldige zijn. Gauthier Ganaye zal met iets uit zijn achterzak moeten komen, want zoals we al schreven voor het seizoen: deze kern heeft versterkingen nodig. Twee winstpartijen maskeerden die waarheid, maar Gent en STVV legden de zwaktes bloot.