Dewaele mag met een jaar vertraging debuut maken bij Oostende: "Ga hard werken om me te bewijzen"

Sieben Dewaele stond zaterdag vrij verrassend aan de aftrap bij KV Oostende. De middenvelder is sinds dit seizoen terug bij Oostende, dat hem vorig seizoen al kocht.

Oostende kocht hem van Anderlecht, maar stuurde hem onmiddellijk door naar zusterclub Nancy in de Franse tweede klasse. Die degradeerden echter en nu mocht hij zijn debuut maken bij KVO. "Ondanks een moeilijk seizoen met Nancy heb ik er veel minuten mogen maken en dus ook veel bijgeleerd. Alle ervaringen zijn meegenomen", aldus het jeugdproduct van Anderlecht bij HLN.

Een eerste match met Oostende die niet verliep zoals gepland. "Het is dubbel, hé. Ik ben blij met de kans en het vertrouwen dat de coach in me heeft, maar het is zo jammer dat we verliezen. Toch zal ik elke dag en elke week hard moeten werken om me te bewijzen. De concurrentie op het middenveld is groot. Zo kwam ik tegen Gent niet van de bank af."

En ook de match tegen Anderlecht miste hij door een knieblessure. "Je wil natuurlijk geen enkele wedstrijd missen, maar uitgerekend die wedstrijd na én een goeie voorbereiding én op de eerste speeldag. Dat was frustrerend. Alleen moet je daar niet al te lang bij stilstaan. Je moet gewoon vooruit en voortwerken."