Waarom KV Mechelen het in deze periode van constant gepuzzel het in zijn thuismatchen moet klaren

KV Mechelen is mee met het peloton en dat heeft het aan zijn twee thuiszeges te danken. Het is ook thuis dat Malinwa het wellicht moet doen in deze fase van de competitie.

Makkelijk werken is het voor de technische staf allesbehalve. Met nieuwkomers als Bolingoli en Da Cruz die van ver terugkomen, is het steeds rekening houden: kunnen ze een half uur spelen, kunnen ze een helft of een uur spelen? Dan zijn er nog langdurig geblesseerden en komen er nog andere kwetsuren bij voor mannen als Wouters, Ngoy en Lavalée.

Aanvoerder Rob Schoofs is ermee akkoord dat het in deze omstandigheden momenteel voornamelijk voor eigen publiek is dat KV het momenteel moet doen. "Zeker. Natuurlijk weten we dat er in thuiswedstrijden meer mogelijk is. Ik hoop dat iedereen zo snel mogelijk fit geraakt."

Naar beste niveau groeien

Uiteraard wenst Schoofs om er zo snel mogelijk met een volledig fitte spelersgroep tegenaan te gaan. "We zitten met heel veel blessures. Het is altijd iemand anders die uitvalt. Ik hoop dat we snel over iedereen kunnen beschikken, zodat we naar ons beste niveau kunnen groeien."

Ondertussen zijn die mooie momenten er in eigen huis dus wel al geweest, met dan in de eerste plaats die 5-4 tegen Westerlo. "Een match die je enkel maar Achter de Kazerne kunt beleven, denk ik. Dat was een fantastische, een mooie, avond."

Doelman beschermen bij hoekschoppen

En niet vergeten: die had er helemaal anders kunnen uitzien als Schoofs op slag van rust niet een hoekschop van de lijn had gehaald. Schoofs is niet enkel offensief, maar ook defensief belangrijk voor KV. "Het is voor het seizoen doorgesproken dat het mijn taak is om bij hoekschoppen de keeper te beschermen in de verre hoek. Je ziet dat het soms zijn vruchten afwerpt."