Buijs na spektakelzege zéér scherp voor de ref en eigen speler Marian Shved: "Ga dan maar lekker thuisblijven"

De ref en Marian Shved moesten het ontgelden. Zelfs na een spektakelzege van zijn team neemt Buijs geen blad voor de mond.

Het optreden van Bert Put was zondagavond een gespreksthema in Mechelen, na de 5-4 tegen Westerlo. "Op mijn telefoon heb ik 35 appjes. Die mensen sturen mij: "Wat voor scheidsrechter hebben jullie?" Dat zijn niet mijn woorden, maar dat soort appjes krijg je van mensen, ook van neutrale mensen. Het is niet zo dat het enkel mijn familie is."

De trainer van KV Mechelen had er zelf een conversatie over met de scheidsrechter. "Ik heb tegen die man gezegd: "Joh, ik ben ook wel eens slecht". Ik maak ook dagelijks fouten. Deze man maakt een paar cruciale fouten, daar hoeven we niet om heen te draaien. Als je niet fluit voor die overtreding op Jorge Hernandez: poeh!"

© photonews

Die fase speelde zich af aan de rand van de zestien meter van Westerlo. "Ik probeer mijn jongens aan te leren dat ze geen theater maken en geen schwalbes doen. Nu moet ik ze leren dat ze wel moeten gaan vallen. Als scheidsrechter moet je inzicht hebben om eerst voordeel te geven als er een overtreding is en die jongen gaat niet te snel liggen. Als het voordeel dan weg is, geef 'm dan het voordeel van de twijfel door alsnog te fluiten."

Stimuleren van schwalbes

Niet fluiten is ook geen oplossing. "Als je dit soort dingen gaat doen, ga je ons en andere ploegen stimuleren om te gaan liggen. Dat is het laatste wat we willen, want dan komen er elke week 27 momenten dat die jongens naar de grond gaan."

Over de penalty die KV tegen kreeg, wilde Buijs zich dan weer niet expliciet uitspreken. "Kan ik niet beoordelen, daar zit ik te ver vandaan. Waar wij moeten voor zorgen, is dat we überhaupt de scheidsrechter geen gelegenheid geven om te gaan twijfelen."

© photonews

Daarnaast is de Nederlander niet te spreken over de houding van Marian Shved. De Oekraïner zit met transferitis. "Marian wil niet spelen omdat hij een transfer wil maken. Maar zolang die transfer niet rond is en je ziet dat jouw team het moeilijk heeft door een flink aantal blessures, dan vind ik dat je gewoon de verplichting hebt om wél te spelen."

Niet gelovig

"Als jij vindt dat dat niet moet, dan hoef ik je er niet bij te hebben", zet Buijs zijn redenering voort. "Ga dan maar lekker thuisblijven en dan zet ik liever een jongen van achttien er in. Als een speler tegen mij zegt dat hij niet wil spelen, dan is hier geen plek voor jou." Het is dus omdat Shved niet wilde spelen dat Robberechts inviel. En kijk hoe dat uitpakte. "Ik ben niet gelovig, maar soms gebeuren de dingen alsof ze zo moeten zijn."