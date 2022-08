Wonden likken voor Westerlo na opgelopen kater in Mechelen: "We moeten dit goed analyseren"

Westerlo heeft in Mechelen een ferme kater opgelopen. Een correcte analyse dringt zich op. Als je een 2-4 nog helemaal weggeeft in het slotkwartier, zit er ergens iets grondig mis.

Het is eens de andere kant van de medaille voor Westerlo, dat al knap voetbal op de mat legde in 1A. Neemt niet weg dat de 5-4 in Mechelen erg pijnlijk is. Ook omdat Sinan Bolat, toch een man met enige adelbrieven, niet vrijuit ging bij de beslissende treffer.

De dingen intern benoemen

"Ik denk dat het te makkelijk is om de schuld bij hem te leggen. Een doelpunt is altijd iemand zijn fout. Het is niet het moment om individueel mensen met de vinger te wijzen. Als dat moet, zullen we dat doen, maar zal dat intern gebeuren. Het is kwestie om de zaken objectief te analyseren en te zien waar fouten gemaakt zijn", besluit Westerlo-trainer De Roeck.

Voor aanvang van de match was er nog een minuut applaus voor het overlijden van de vader van De Roeck enkele dagen geleden. Geen evidente omstandigheden dus voor de T1 van de promovendus. "Dat is werk, dat hoort erbij. Dat heeft geen enkele invloed gehad op de wedstrijd."

Extreem pijnlijk

"Dit is heel zuur, zeker als je het scoreverloop ziet", zuchtte verdediger Rubin Seigers. "Ik denk niet dat hier veel ploegen vier keer gaan scoren, maar vijf tegendoelpunten zijn er veel te veel. Er is ook wel wat pech mee gemoeid. Het is extreem pijnlijk dat we het nog helemaal weggeven."

Waar lag dat juist aan? "Ik heb geen idee. Op het veld had ik niet het gevoel dat het één ding was dat misliep. We moeten dit goed analyseren en weer vooruit kijken." Het leek op het einde wel een heksenketel. "Je weet dat ze heel fanatieke supporters hebben, maar die kunnen niet op het veld komen. Dat mag zeker geen excuus zijn. Ik weet nu niet meteen of het het verschil is tussen thuis en uit. Dat zou ik niet zeggen."