Marc Schaessens genoot van het spektakelstuk tussen KV Mechelen en Westerlo: "Zulke wedstrijden, dat behoort gewoon tot het DNA van deze club"

KV Mechelen tegen Westerlo was een echt spektakelstuk. Dit zag ook Marc Schaessens voormalig voetballer bij Westerlo.

Marc Schaessens speelde zelf bij Westerlo van 1999 tem 2002. Hij kent het DNA van Westerlo dan ook heel goed. Zo vertelde hij tegenover Gazet van Antwerpen dat dit gewoon bij Westerlo hoort. “Zulke wedstrijden, dat behoort gewoon tot het DNA van deze club. Westerlo is een ploeg die altijd en overal voor de winst gaat. Dan krijg je automatisch spectaculaire wedstrijden. Zeker als je zoals zondag twee ploegen aan de aftrap krijgt die offensief denken. De kleinste kans gaat dan tegen de netten, soms met een dosis geluk.” Of pech voor de andere. Het is maar hoe je het bekijkt."

In het slot van de partij pakte KV Mechelen nog de zege, maar dit is geen reden om het ineens allemaal anders te gaan doen volgens hem. “Natuurlijk is het zuur om een dubbele voorsprong in het laatste kwartier nog uit handen te geven, maar ik ben ervan overtuigd dat het niet lang in de hoofden zal blijven malen. Na een tijdje overheerst toch het gevoel van die positieve prestatie. Bovendien hebben de spitsen opnieuw kunnen scoren en nemen zij dat vertrouwen mee naar een volgende opdracht.”