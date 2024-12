Westerlo en KV Mechelen zorgen voor spektakel: enorm veel grote kansen, discutabele VAR-interventies en beslissend doelpunt wordt in slotfase afgekeurd

KVC Westerlo en KV Mechelen hebben vrijdagavond de 19e speeldag in de JPL op gang getrapt. De wedstrijd eindigde op een 1-1 gelijkspel na heel wat grote kansen en VAR-interventies.

KVC Westerlo ontving KV Mechelen vrijdagavond in 't Kuipje. Voor beide clubs was het een belangrijke wedstrijd. Bij de bezoekers kwamen Petter Dahl en Marsa in de ploeg. Van Langendonck startte bij de Kemphanen weer in doel nadat hij vorig weekend er niet bij was, Gillekens zat niet meer bij de selectie.

De wedstrijd kwam traag op gang, maar al snel werd duidelijk dat de thuisploeg de match meer in handen nam. Bij beide teams slopen er toch nog wel heel wat onzuiverheden in het spel. Besnik Hasi jaagde zich enorm op langs de zijlijn. Toch waren het de bezoekers die als eerste konden scoren.

Net nadat Van Langendonck met een knappe reflex zijn ploeg overeind hield, maakte Schoofs er 0-1 van. Hij knalde een afvallende bal tegen de touwen na een corner. Even later kregen we een kort VAR-moment nadat Bayram neerging in de zestienmeter van Mechelen, maar in Tubeke zagen ze er geen graten in.

Kort nadien sprintte alle spelers van de thuisploeg alweer richting scheidsrechter Bourdeaud’hui nadat Petter Nosa Dahl de bal overduidelijk met de hand aanraakte in het eigen strafschopgebied. Alweer werd er niet ingegrepen, toch een zeer opmerkelijke beslissing deze keer.

Malinwa kwam toch iets sterker uit de kleedkamers na de rust. Nosa Dahl miste onbegrijpelijk een uitgelezen kans op 0-2 toen hij oog in oog kwam met Van Langendonck. Het spelbeeld was in ieder geval anders dan voor de pauze.

Alcocer, die was ingevallen voor Frigan bij de rust, kreeg even later het leer voor zijn voeten op vier meter van de goal, maar hij miste zijn volley volledig. Een kwartier voor tijd was het de 17-jarige Vuskovic die de thuisploeg op gelijke hoogte kopte.

In de laatste minuut van de reguliere speeltijd leek Raman de held van de avond te worden, maar zijn doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. Een domper voor Malinwa.

Door dit gelijkspel blijft Westerlo op de 10e plaats staan met 23 punten. KV Mechelen laat de kans liggen om de top zes weer binnen te klimmen en staat nog 7e met 26 punten.