Westerlo-coach Timmy Simons heeft zeer duidelijke mening over niet gefloten strafschop na hands: "Dan is dat blijkbaar de regel"

De openingswedstrijd van speeldag 19 tussen Westerlo en KV Mechelen eindigde op een 1-1 gelijkspel. Een eerlijke uitslag, al had die er ook wel heel anders kunnen uitzien.

KVC Westerlo speelde vrijdagavond 1-1 gelijk tegen KV Mechelen. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd en de supporters kregen een wedstrijd met veel spektakel te zien.

De thuisploeg begon stevig aan de wedstrijd, maar in de tweede helft kwam Malinwa wat meer opsteken. Met een gelijkspel schiet niemand echt op, maar het was wel een eerlijke uitslag.

Op het einde van de eerste helft kregen we wel een zeer discutabele fase te zien. Petter Nosa Dahl raakte de bal met de hand aan in zijn eigen strafschopgebied.

Meteen gingen bijna alle Westerlo-spelers richting scheidsrechter Simon Bourdeaud'hui die niet gefloten had. De VAR greep ook niet in, al was wel duidelijk te zien dat hij het leer met hand aanraakte. Volgens de lijnrechter kwam de bal eerst van zijn hoofd, terwijl de VAR geen duidelijke beelden daarvan zou gehad hebben.

"Je kan hem fluiten, ja", reageerde Westerlo-coach Timmy Simons achteraf. "Maar het was niet 100% duidelijk of het eerst met het hoofd was en nadien de arm. Dan is de regel blijkbaar om de grensrechter te volgen. Hij had het blijkbaar heel goed gezien. We kunnen erover discussiëren."