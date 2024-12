Genk swingt opnieuw en verbreekt clubrecord in topper tegen teleurstellend Anderlecht

Racing Genk heeft zondagmiddag op het veld gereageerd na de nederlaag tegen Club Brugge vorige week en de toenemende kritiek. De competitieleider won verdiend met 2-0, Anderlecht was een maat te klein.

Beide coaches gingen aan het puzzelen voor deze topper. Bij Genk bracht Fink liefst 4 nieuwe namen met Cuesta, Bangoura, Bonsu Bah en Karetsas. Die laatste kreeg de voorkeur op Hrosovsky. Bij Anderlecht bracht Hubert met Edozie en Verschaeren twee nieuwe namen aan de aftrap in vergelijking met de vorige partij.

Racing Genk schoot het stevigst uit de startblokken en had na 4 minuten op voorsprong kunnen en misschien ook wel moeten staan. El Ouahdi leverde de voorzet op Tolu af, maar die stuitte van dichtbij op het been van Coosemans. Prima beenveeg van de doelman.

Op het halfuur een identieke situatie. El Ouahdi speelde zijn tegenstander uit, zette voor en ditmaal trof Tolu wel raak (1-0). In de tussenperiode viel er weinig doelgevaar te noteren, buiten een schot van de Genkse doelpuntenmaker in het zijnet.

Het doelpunt bracht het vuur in de partij. Edozie met de knal en Van Crombrugge met de redding en aan de overkant hield Coosemans El Ouahdi na een counter met opnieuw een geweldige beenveeg van de 2-0. Genk mocht met een verdiende voorsprong de rust in.

De Limburgers begonnen ook als de betere ploeg aan de tweede helft, maar ze morsten met de vele mogelijkheden die er kwamen door enkele foute keuzes in de zone van de waarheid. Toch moest Coosemans alles uit de kast halen op een vrijschop van Karetsas. Wat later trof de Genkse nuimmer 20 wel raak, maar vanuit buitenspel.

Anderlecht kwam intussen dicht bij de gelijkmaker na een heerlijke actie van Edozie. Die baande zich een weg in de zestien, maar zijn plaatsbal werd gered door Van Crombrugge. David Hubert probeerde het tij te keren met een dubbele wissel: Degreef voor Leoni en Amuzu voor Verschaeren. Veel mocht het niet baten want de thuisploeg bleef baas.

De eerste van Karetsas

Met nog 20 minuten op de klok luid gejuich in de Cegeka Arena want publiekslieveling Karetsas had zijn eerste doelpunt voor de Genkse hoofdmacht gescoord. Tolu legde de bal opzij, Karetsas verschalkte Coosemans en zette de 2-0 op het bord. Anderlecht kon er, buiten pogingen van Angulo en Dolberg die naast gingen, niets meer tegenoverstellen.

Genk won nu 9 thuiswedstrijden op rij en verbreekt daarmee het clubrecord en verstevigt zijn leiderspositie. Anderlecht stelde teleur en liet de kans liggen om op Genk te naderen.