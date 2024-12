17-jarig toptalent Karetsas dolgelukkig na eerste doelpunt voor KRC Genk: "Als je dat niet hebt, dan heb je geen passie voor het voetbal"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk heeft zondagnamiddag overtuigend met 2-0 gewonnen van Anderlecht. De Limburgers hadden geen enkel probleem met een onzichtbaar paars-wit. Voor Konstantinos Karetsas was het een extra speciale wedstrijd.

KRC Genk swingt weer als voordien. De Limburgers waren 90 minuten lang heer en meester op eigen veld, terwijl Anderlecht eigenlijk de hele wedstrijd niets te zeggen had.

Tolu scoorde rond het halfuur de 1-0, wat ook de ruststand werd. In de tweede helft leek Konstantinos Karetsas de voorsprong te verdubbelen, maar de vlag ging al snel de lucht in. "Ik dacht dat hij niet was afgekeurd", reageerde Karetsas zelf, die al meteen goed ging vieren.

Nadien kon hij op aangeven van Tolu toch de netten doen trillen. Het was voor de 17-jarige Karetsas ook meteen zijn eerste doelpunt bij de A-ploeg van Genk. De aanvallende middenvelder was dan ook dolgelukkig.

"Bij de eerste maakt het niet uit hoe je ze maakt. Als die maar valt, dan is de kop eraf. Nu heb ik een meer relaxed gevoel voor het doel", gaat hij verder. Rustiger voor doel dus, maar echt stress heeft hij nooit.

"Stress, dat hebben mensen die naar de oorlog gaan", vertelt hij. "Maar ik heb wel gezonde zenuwen, als je dat niet hebt, dan heb je geen passie voor het voetbal. Ik heb dat voor iedere match, al is het een vriendenmatch", besluit Karetsas, die zondag ongetwijfeld heel goed zal slapen.