David Hubert is scherp voor zijn ploeg nadat onzichtbaar Anderlecht onderuit gaat in topper tegen Genk

Anderlecht speelde echt geen goede wedstrijd op het veld van KRC Genk. Paars-wit ging kansloos onderuit met 2-0.

KRC Genk had de wedstrijd eigenlijk 90 minuten lang onder controle, terwijl Anderlecht er zo goed als niets tegenover kon zetten. Eén kans van Edozie in de tweede helft zorgde voor echt gevaar.

"Wij speelden duidelijk niet onze beste wedstrijd, in het bijzonder in de intensiteit en agressiviteit", analyseerde David Hubert na afloop. "Wij hadden moeite om voldoende druk op hen te zetten."

"We waren niet dominant, maar hadden het redelijk onder controle", zei Hubert na afloop. Toch was het de thuisploeg die de wedstrijd controleerde. Het eerste tegendoelpunt viel op het halfuur. Toen werkte Tolu een knappe voorzet van El Ouahdi af. "Als je Tolu één moment uit het oog verliest, weet je dat je in de problemen komt."

"Wij creëerden de eerste kans in de tweede helft met Edozie en dat was een belangrijk moment", verwijst hij naar de enige echte kans die Anderlecht had. "In topmatchen moet je je momenten grijpen en dat hebben wij niet gedaan."

"Bij de 2-0 leden wij te makkelijk balverlies en dan kom je in de problemen. Het is een verdiende overwinning voor Genk, iedereen moet in topmatchen op topniveau zijn en dat was niet het geval bij ons."