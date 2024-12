Genk-coach Fink wijst erop na knappe winst tegen Anderlecht: "Verwachten mensen van ons als competitieleider"

Racing Genk heeft zondagmiddag de topper tegen Anderlecht gewonnen en eveneens een clubrecord verbroken. Hoeft het nog gezegd dat Thorsten Fink een zeer tevreden coach was? Al wijst hij er fijntjes op dat de verwachtingen nu hoog liggen voor zijn jonge spelersgroep.

De druk bij Genk woog zondag toch een beetje zwaarder na de minder goede resultaten de afgelopen weken, de nederlaag en teleurstellende prestatie op Club Brugge vorige week. Maar de competitieleider reageerde uitstekend en won verdiend met 2-0 tegen Anderlecht.

"We hebben een goede wedstrijd gespeeld. Anderlecht heeft een heel goed team, zij hadden 11 wedstrijden niet verloren. Het is nu anders dan toen we in het begin tegen hen speelden", zo verwees Fink naar de goede resultaten die David Hubert met paars-wit neerzette.

"Mijn spelers waren voldoende agressief en we hadden gewerkt op het defensieve aspect. We hadden veel mogelijkheden en speelden offensief sterk." De coach gaf aan dat zijn team al sneller een tweede treffer had moeten scoren. "Het duurde een tijd vooraleer we een tweede goal scoorden."

Genk voetbalt met een jong team en dan speelt het mentale aspect ook een belangrijke rol. Fink is dan ook ontzettend tevreden met de reactie van zijn jongens na de nederlaag tegen Club Brugge en de toenemende kritiek.

"Ik was benieuwd hoe mijn team zou reageren na het verlies tegen Club Brugge, maar dat hebben ze goed gedaan. Mensen verwachten veel van ons als competitieleider. We hebben een jong team en zij moeten daarmee omgaan. Ik vind dat mijn spelers heel goed hebben gereageerd."